RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9101112

Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 10 5 5
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
0
0
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
0
0
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
20%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
20%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
0
0
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
0
0
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
0
0
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
40%
2
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:43

  trololo написав:
  buratinyo написав: начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ


сова на глобусі :D прагнення в НАТО дійсно ДУЖЕ напрягало росію, оскільки це виключало би агресію на 100%. але ж це не причина самої агрессії.


Вам подобається сова? Ну, хай. Головне не натягуйте її на глобус. Іншими словами прошу не плутати причини та їх наслідки.

1. Погрози Газпрома та представників російского уряду у зв'язку з вимогами термінової сплати боргів у валюті у великих розмірах за газ, а також величезних штрафів у валюті за реекспорт газу згідно договору на поставку газа, за реекспорт газа згідно договору про вільну торгівлю та інших боргів. Докази для таких вимог зібрані дуже гарні. Тимошенко тоді на посаді прем'эр-міністра України намагалась відробити свої особисті борги перед Газпромом таким чином. Кучма звільнив її з посади прем'єра за це та почав переслідування пізнише.

2. Виникла зразу ж теоретична загроза віджиму деяких активів та частини території України з подачі Газпрома. Почались консультації з гарантами Будапештського меморандуму щодо цього приводу.

3. Спроба росії потихеньку віжати острів Тузла. То було її тренування. Почалась спроба України співробітництва з НАТО після отримання консультацій та підтримки від гарантів Будепештського меморандуму. Співробітництво було в'ялим - література, комп'ютери, різні семінари.

4. Після відстоювання острова Тузла та у зв'язку з подальшим незадоволенням російського кредитора отримувати борг продукцією української промисловості та застарілою військовою технікою почались дива: акція "Кучма геть!", записи розмов від охоронця Мельніченко як спроба звинувачення у скоєнні вбивства журналіста Гонгадзе на фоні наполегливого намагання Газпрому значно збільшити ціну на газ для України шляхом внесення змін у договір з Нафтогазом. Очевидно, що той величезний борг було запропоновано включити у нову ціну на газ, щоб кожний українець платив, бо бюджет країни не міг. Але Кучма був непохитний, хоча кримінальні переслідування Тимошенко припинив, щоб не дратувати путіна. Він швидко зрозумів, що дива мали російське коріння.

5. ...

6. ...

...

Таким чином борги - це первопричина, а НАТО відноситься у цьому контексті до наслідків і як одна із спроб ліквідувати інші важкі наслідки.

Для російської пропаганди відстежувати весь логічний ланцюжок не вигідно - так можно вийти самих на себе. :) Но ми ж інші, ми можемо все й прорахувати. Наприклад, Ви зможете назвати пункти 5, 6 у списку?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:11

  Starikan написав:buratinyo
Тут на военной ветке причиной войны объявили наличие русскоязычных в Украине.
Типично нацистско-рашистский нарратив, к которому подключаются всё новые участники. Дружно льют воду на мельницу пуйла.


Уже общался с Ириной, модератором (заочно, конечно же). Надо бы в прикрепленный на этой ветке форума опросник внести изменения, добавив в него еще несколько вариантов ответов. Если хотите внесу и этот нацистско-рашистский нарратив в качестве варианта?

Так как число проголосовавших пока незначительное, а предложенные участниками здесь новые варианты причины этой войны расширили их начальное число значительно, считаю необходимым прикрепить новый опросник здесь. Ирина сказала, что поможет мне с этим.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:23

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Внес изменения в опросник. Старался в него внести варианты ответов, которые также были предложены посетителями и участниками ветки.

Все предложенные варианты ответов включить в опросник нельзя, так как скрипт форума ограничивает число возможных ответов на уровне 15 штук. Внес самые часто упоминаемые в Украине и, в частности, в таких городах как Киев, Полтава, Запорожье, Тернополь, Львов.

Прошу участников обновить голосование, так как старое обнулилось скриптом при внесении изменений.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:01

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 936
З нами з: 29.07.22
Подякував: 101 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:13

  Дюрі-бачі написав:Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні.


Я думал об этом варианте психического расстройства. Но потом вспомнил об одном примере, который перед глазами до сих происходит.

Живет себе один человек, который стал по волею злой судьбы шизофреником. Его родители были люди из солидной науки. А с детьми ученых подобные вещи встречаются не очень редко, как оказывается. И вот ходит этот человек по городу, его жалеют, не смотря на приобретенные проблемы с его психикой из-за болезни. При общении он несет сильный бред, который основан на его видениях. Поэтому он искренне верит в него и рассказывает о нем очень убедительно для тех, кто ничего не понимает. Но не смотря на его искренность и эмоциональную убедительность никто и не подумает ему поверить. Жизненный опыт других людей вызывает критическое мышление и недоверие. Более того, других таких людей много, а шизофреник со своим бредом один. И когда другие люди между собой общаются они только укрепляют свои убеждения в правильности своего взгляда, которое противоречит бреду от шизофреника. И шизофреник остается со своим бредом одиноким без поддержки в 100 случаях из 100.

И начать войну получается что шизофреник не способен. Нет масштабной поддержки, которая является обязательной.

Именно поэтому искать реальную причину войны, которую скрывают для граждан возможно потому что она укажет на ошибки, продажность государственных деятелей или руководства крупных государственных компаний и корпораций, важно для точного определения того момента или условий когда эта война закончится.

Вы уже проголосовали?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:26

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Сегодня мне задали вопрос, который стоит на повестке дня с первого дня войны. А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?

В контексте идентификации реальной причины войны можно попытаться ответить на этот важнейший вопрос. Ведь в конце концов именно для этой цели мы и пытаемся здесь вычислить то, что скрывает путин с подельниками. Конечно, речь не идет об определения даты такого решения. Скорее всего, реальнее определить какие именно события и какого рода способны сподвигнуть путина и подельников на принятие такого решения в срочном порядке.

Если в логической цепочке нет разрывов, то получается, что война - это операция руских коллекторов по изъятию украинских активов в счет долгов, которые возникли в контексте поставок природного газа в Украину российским Газпромом.

Конечно, Газпрому нужны деньги. Но слишком большой размер злосчастных долгов не дает ни единого шанса на их выплату. Ведь доллары Нафтогаз Украины еще не научился печатать. Поэтому Газпромом были наняты коллекторы (все их чвк очень подходят на эту роль), которые начали конфисковывать украинские земли (сначала Крым в 2014 году), а потом активы с конкурентных предприятий из ОРДЛО, на которые указывал друг путина Мюллер из Газпрома. Газпрому металлургия не интересна, химия тоже. Его интересы прежде всего направлены на нефть, газ и электричество. Ну, и активы, необходимые для снабжения ранее отжатого Крыма - пресная вода, стройматериалы, электроэнергия, сухопутный коридор.

А не именно это все мы наблюдаем в действиях оккупантов с первого дня военной агрессии? Очевидно, что именно это.

Коллекторы отжимают у должника все, что смогут. А то, что не смогут по каким-то причинам, будут приводить в негодность в случае, когда дальнейшие работы по изъятию активов больше проводить будет нельзя, потому что стало накладно или опасно для жизни коллекторов, здоровья и финансового состояния заказчика.

Исходя из вышеуказанного контекста одним из вариантов ответа на вопрос будет следующим. Агрессор прекратит войну и выведет свои войска с территории Украины до границ 1991 года когда Газпром взвоет от убытков из-за войны, работа коллекторов станет устойчиво убыточной (размер затрат на коллекторов будет выше стоимости отжатых новых активов для Газпрома).

В этом контексте смерть путина не сможет остановить войну. Но вот смерть всех крупных акционеров Газпрома (владеющих каждый более 2-3-х % его акций) способна остановить войну. Кстати, путин тоже входит в число акционеров Газпрома, если верить автору книги "Газпром - новое русское оружие", цитаты из которой есть в начале этой ветки форума.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:23

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Добавлю к вышесказанному как еще один вариант события, которое приведет к прекращению военной агрессии росией. Возможно банкротство Газпрома сможет поставить точку в агрессии кремля.

Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС. Это и запрет сертификации газопроводов из росии, предупредительный небольшой подрыв подводной части двух северных потоков 1 и 2. Но это как оказалось пока комариные укусы для Газпрома, хотя и очень болючие. И главное это сигнал путину, что причина начала военной агрессии в 2014 году против Украины известна деловым людям и в Европе и в Америке.

Перспективным мне кажется в этом плане штрафные санкции, которые необходимо возложить на Газпром за контрабанду газа, за монопольное положение на рынке, за махинации с подсчетом количества поставленного газа и т.д.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ відкрила кримінальну справу проти працівників Генпрокур
Пчёлка » Пон 15 сер, 2016 17:28
0 2380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 17:28
Пчёлка
Чи буде використаний метод Барни проти Гройсмана?
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 10:20
0 2419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 10:20
Пчёлка
Успіх "Свободи" зумовлений скасуванням графи "проти всіх" - 1 ... 78, 79, 80
090981m » Сер 31 жов, 2012 15:09
795 75293
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2012 22:14
PepeladZ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4054)
05.07.2023 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.