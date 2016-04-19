Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав: начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ
сова на глобусі прагнення в НАТО дійсно ДУЖЕ напрягало росію, оскільки це виключало би агресію на 100%. але ж це не причина самої агрессії.
Вам подобається сова? Ну, хай. Головне не натягуйте її на глобус. Іншими словами прошу не плутати причини та їх наслідки.
1. Погрози Газпрома та представників російского уряду у зв'язку з вимогами термінової сплати боргів у валюті у великих розмірах за газ, а також величезних штрафів у валюті за реекспорт газу згідно договору на поставку газа, за реекспорт газа згідно договору про вільну торгівлю та інших боргів. Докази для таких вимог зібрані дуже гарні. Тимошенко тоді на посаді прем'эр-міністра України намагалась відробити свої особисті борги перед Газпромом таким чином. Кучма звільнив її з посади прем'єра за це та почав переслідування пізнише.
2. Виникла зразу ж теоретична загроза віджиму деяких активів та частини території України з подачі Газпрома. Почались консультації з гарантами Будапештського меморандуму щодо цього приводу.
3. Спроба росії потихеньку віжати острів Тузла. То було її тренування. Почалась спроба України співробітництва з НАТО після отримання консультацій та підтримки від гарантів Будепештського меморандуму. Співробітництво було в'ялим - література, комп'ютери, різні семінари.
4. Після відстоювання острова Тузла та у зв'язку з подальшим незадоволенням російського кредитора отримувати борг продукцією української промисловості та застарілою військовою технікою почались дива: акція "Кучма геть!", записи розмов від охоронця Мельніченко як спроба звинувачення у скоєнні вбивства журналіста Гонгадзе на фоні наполегливого намагання Газпрому значно збільшити ціну на газ для України шляхом внесення змін у договір з Нафтогазом. Очевидно, що той величезний борг було запропоновано включити у нову ціну на газ, щоб кожний українець платив, бо бюджет країни не міг. Але Кучма був непохитний, хоча кримінальні переслідування Тимошенко припинив, щоб не дратувати путіна. Він швидко зрозумів, що дива мали російське коріння.
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Таким чином борги - це первопричина, а НАТО відноситься у цьому контексті до наслідків і як одна із спроб ліквідувати інші важкі наслідки.
Для російської пропаганди відстежувати весь логічний ланцюжок не вигідно - так можно вийти самих на себе. Но ми ж інші, ми можемо все й прорахувати. Наприклад, Ви зможете назвати пункти 5, 6 у списку?
Starikan написав:buratinyo Тут на военной ветке причиной войны объявили наличие русскоязычных в Украине. Типично нацистско-рашистский нарратив, к которому подключаются всё новые участники. Дружно льют воду на мельницу пуйла.
Уже общался с Ириной, модератором (заочно, конечно же). Надо бы в прикрепленный на этой ветке форума опросник внести изменения, добавив в него еще несколько вариантов ответов. Если хотите внесу и этот нацистско-рашистский нарратив в качестве варианта?
Так как число проголосовавших пока незначительное, а предложенные участниками здесь новые варианты причины этой войны расширили их начальное число значительно, считаю необходимым прикрепить новый опросник здесь. Ирина сказала, что поможет мне с этим.
Внес изменения в опросник. Старался в него внести варианты ответов, которые также были предложены посетителями и участниками ветки.
Все предложенные варианты ответов включить в опросник нельзя, так как скрипт форума ограничивает число возможных ответов на уровне 15 штук. Внес самые часто упоминаемые в Украине и, в частности, в таких городах как Киев, Полтава, Запорожье, Тернополь, Львов.
Прошу участников обновить голосование, так как старое обнулилось скриптом при внесении изменений.
Дюрі-бачі написав:Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні.
Я думал об этом варианте психического расстройства. Но потом вспомнил об одном примере, который перед глазами до сих происходит.
Живет себе один человек, который стал по волею злой судьбы шизофреником. Его родители были люди из солидной науки. А с детьми ученых подобные вещи встречаются не очень редко, как оказывается. И вот ходит этот человек по городу, его жалеют, не смотря на приобретенные проблемы с его психикой из-за болезни. При общении он несет сильный бред, который основан на его видениях. Поэтому он искренне верит в него и рассказывает о нем очень убедительно для тех, кто ничего не понимает. Но не смотря на его искренность и эмоциональную убедительность никто и не подумает ему поверить. Жизненный опыт других людей вызывает критическое мышление и недоверие. Более того, других таких людей много, а шизофреник со своим бредом один. И когда другие люди между собой общаются они только укрепляют свои убеждения в правильности своего взгляда, которое противоречит бреду от шизофреника. И шизофреник остается со своим бредом одиноким без поддержки в 100 случаях из 100.
И начать войну получается что шизофреник не способен. Нет масштабной поддержки, которая является обязательной.
Именно поэтому искать реальную причину войны, которую скрывают для граждан возможно потому что она укажет на ошибки, продажность государственных деятелей или руководства крупных государственных компаний и корпораций, важно для точного определения того момента или условий когда эта война закончится.
Сегодня мне задали вопрос, который стоит на повестке дня с первого дня войны. А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?
В контексте идентификации реальной причины войны можно попытаться ответить на этот важнейший вопрос. Ведь в конце концов именно для этой цели мы и пытаемся здесь вычислить то, что скрывает путин с подельниками. Конечно, речь не идет об определения даты такого решения. Скорее всего, реальнее определить какие именно события и какого рода способны сподвигнуть путина и подельников на принятие такого решения в срочном порядке.
Если в логической цепочке нет разрывов, то получается, что война - это операция руских коллекторов по изъятию украинских активов в счет долгов, которые возникли в контексте поставок природного газа в Украину российским Газпромом.
Конечно, Газпрому нужны деньги. Но слишком большой размер злосчастных долгов не дает ни единого шанса на их выплату. Ведь доллары Нафтогаз Украины еще не научился печатать. Поэтому Газпромом были наняты коллекторы (все их чвк очень подходят на эту роль), которые начали конфисковывать украинские земли (сначала Крым в 2014 году), а потом активы с конкурентных предприятий из ОРДЛО, на которые указывал друг путина Мюллер из Газпрома. Газпрому металлургия не интересна, химия тоже. Его интересы прежде всего направлены на нефть, газ и электричество. Ну, и активы, необходимые для снабжения ранее отжатого Крыма - пресная вода, стройматериалы, электроэнергия, сухопутный коридор.
А не именно это все мы наблюдаем в действиях оккупантов с первого дня военной агрессии? Очевидно, что именно это.
Коллекторы отжимают у должника все, что смогут. А то, что не смогут по каким-то причинам, будут приводить в негодность в случае, когда дальнейшие работы по изъятию активов больше проводить будет нельзя, потому что стало накладно или опасно для жизни коллекторов, здоровья и финансового состояния заказчика.
Исходя из вышеуказанного контекста одним из вариантов ответа на вопрос будет следующим. Агрессор прекратит войну и выведет свои войска с территории Украины до границ 1991 года когда Газпром взвоет от убытков из-за войны, работа коллекторов станет устойчиво убыточной (размер затрат на коллекторов будет выше стоимости отжатых новых активов для Газпрома).
В этом контексте смерть путина не сможет остановить войну. Но вот смерть всех крупных акционеров Газпрома (владеющих каждый более 2-3-х % его акций) способна остановить войну. Кстати, путин тоже входит в число акционеров Газпрома, если верить автору книги "Газпром - новое русское оружие", цитаты из которой есть в начале этой ветки форума.
Добавлю к вышесказанному как еще один вариант события, которое приведет к прекращению военной агрессии росией. Возможно банкротство Газпрома сможет поставить точку в агрессии кремля.
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС. Это и запрет сертификации газопроводов из росии, предупредительный небольшой подрыв подводной части двух северных потоков 1 и 2. Но это как оказалось пока комариные укусы для Газпрома, хотя и очень болючие. И главное это сигнал путину, что причина начала военной агрессии в 2014 году против Украины известна деловым людям и в Европе и в Америке.
Перспективным мне кажется в этом плане штрафные санкции, которые необходимо возложить на Газпром за контрабанду газа, за монопольное положение на рынке, за махинации с подсчетом количества поставленного газа и т.д.
buratinyo написав:А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?
Я бачу 4 варіанти в порядку зменшення реалістичності: 1. В москалів закончатся гроші (ліквідна частина ФНБ), піде гіперінфляція і один із генералів зробить "похід справедливості" і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска. 2. Хуйло раптово здохне, а його наступник звалить все на "попередніків" і дасть приказ. 3. ЗСУ будуть змушувати робити жести доброї волі і поступово доберуться до кордону, але офіційно ніхто не признає завершення і програш у війні, обстріли через кордон продовжаться. Наказу про відступ як такого не буде, тільки генерали будуть як Суровікін виконувати важкі рішення. 4. НАТО прийме рішення по денуклеаризації, висадить десант по всій Росії і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС.
а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ. На нем видно как война и подрыв подводной части газопровода "Северный поток-2" повлиял на стабильность поставок в ЕС. Война продолжается и становится более кровопролитной, газопроводы хз в каком состоянии, но конкуренты Газпрома отработали ситуацию, заполнили европейский рынок газом и цены вернулись к стабильным, нормальным, привычным значениям.
2. Газпром это слишком крупный монополист, транснациональная корпорация, которая начала подминать под себя функции крупного государства. Она начала развязывать военные операции против других государств с целью отжать активы должников. Она с целью возврата безнадежных долгов начала осуществлять юридически грязные операции по переводу долгов частных компаний в статус государственных с целью вернуть им ликвидность и получить гарантии возврата (по таким долгам начинает платить каждый гражданин этого государства, иногда даже этого не зная и не понимая). Это только то, что лежит на поверхности. Это недопустимо для рыночной экономики, которая в свою очередь является необходимым условием для всецелого гармоничного развития государства согласно основных экономических теорий (классическая и Кейнса).
Ликвидация Газпрома не создаст вакуума на рынке газа. Газ нельзя прекратить добывать и накапливать в хранилищах. Поэтому у ликвидного оборудования сразу же появятся другие собственники, которые и будут продолжать наполнять рынок газом. Ведь это высокодоходный бизнес, сравнимый с продажей наркотиков, только вполне законный. Предприимчивые люди всегда найдутся. Главное, чтобы вместо Газпрома появилось не менее сотни операторов газа, которые в рыночных условиях придут к рыночному ценообразованию, а не монопольному. Монополизм ведь это большое зло, особенно когда монополией управляет такой преступник как путин, пропагандирующий даже нацизм. Газовая монополия это злокачественная опухоль. А нынешние ее собственники (путин и ко из ФСБ) это клетки этой злокачественной опухоли.
Ликвидация слишком крупного Газпрома нужна всем, ну, кроме может руководителей и акционеров, среди которых возможно находится и Меркель. Именно этим можно объяснить почему Газпром долгое время имел солидную поддержку в Германии.