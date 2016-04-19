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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Чет 06 лип, 2023 22:26
Дюрі-бачі написав: buratinyo написав:
А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?
Я бачу 4 варіанти в порядку зменшення реалістичності:
1. В москалів закончатся гроші (ліквідна частина ФНБ), піде гіперінфляція і один із генералів зробить "похід справедливості" і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
2. Хуйло раптово здохне, а його наступник звалить все на "попередніків" і дасть приказ.
3. ЗСУ будуть змушувати робити жести доброї волі і поступово доберуться до кордону, але офіційно ніхто не признає завершення і програш у війні, обстріли через кордон продовжаться. Наказу про відступ як такого не буде, тільки генерали будуть як Суровікін виконувати важкі рішення.
4. НАТО прийме рішення по денуклеаризації, висадить десант по всій Росії і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
Благодарю.
ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 23:05
buratinyo написав: cohan написав:
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС.
а газ откуда брать?
банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась,
не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
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