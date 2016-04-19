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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 9.6 5 7
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
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15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
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2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:26

  Дюрі-бачі написав:
  buratinyo написав:А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?

Я бачу 4 варіанти в порядку зменшення реалістичності:
1. В москалів закончатся гроші (ліквідна частина ФНБ), піде гіперінфляція і один із генералів зробить "похід справедливості" і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
2. Хуйло раптово здохне, а його наступник звалить все на "попередніків" і дасть приказ.
3. ЗСУ будуть змушувати робити жести доброї волі і поступово доберуться до кордону, але офіційно ніхто не признає завершення і програш у війні, обстріли через кордон продовжаться. Наказу про відступ як такого не буде, тільки генерали будуть як Суровікін виконувати важкі рішення.
4. НАТО прийме рішення по денуклеаризації, висадить десант по всій Росії і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.

Благодарю.

ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:05

  buratinyo написав:
  cohan написав:
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС.

а газ откуда брать? :mrgreen:
банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно


1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.


это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась,
не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую

никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут

ну и жителям немного перепадет
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:53

Є 2 варіанти розвитку подій:
1.Найоптимістичніший. Путін здихає(його вбивають). Новий правитель майже відразу завершує війну, або війська РФ самі втікають з території України. РФ погоджується на виплату репарацій в обмін на зняття санкцій. Хоч дуже швидко ті репарації перестає платити. Україну приймають в НАТО і ЕС. Мир навіки.
Факти які говорять за цей сценарій: бунт Пригожина, економіка РФ сиплеться, еліта не задоволена путіним/ситуацією в країні.

2.Найпесимістичніший. Війна триває в "теперішньому ритмі" ще рік-два-три. Дальше весь світ волає що потрібні переговори. Війна завершується заморозкою конфлікту по лінії фронту. Подальші перспективи України туманні. Якщо вона хоче в НАТО/ЕС то повинна офіційно відмовитись від втрачених територій.
Факти які говорять за цей сценарій: теперішні дії Заходу(зокрема США), РФ здатна мобілізувати мільйони людей, економіка РФ хоч і сипеться, але зброю виготовляє/відновлює більш-менш успішно, нафту поки що успішно продає.

Між цими варіантами є сотня під-варіантів і по одному з них піде реальна історія. Я описав два крайні і реальні варіанти.
andrijk777
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