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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Чет 06 лип, 2023 22:26
Дюрі-бачі написав: buratinyo написав:
А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?
Я бачу 4 варіанти в порядку зменшення реалістичності:
1. В москалів закончатся гроші (ліквідна частина ФНБ), піде гіперінфляція і один із генералів зробить "похід справедливості" і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
2. Хуйло раптово здохне, а його наступник звалить все на "попередніків" і дасть приказ.
3. ЗСУ будуть змушувати робити жести доброї волі і поступово доберуться до кордону, але офіційно ніхто не признає завершення і програш у війні, обстріли через кордон продовжаться. Наказу про відступ як такого не буде, тільки генерали будуть як Суровікін виконувати важкі рішення.
4. НАТО прийме рішення по денуклеаризації, висадить десант по всій Росії і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
Благодарю.
ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
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buratinyo
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Додано: Чет 06 лип, 2023 23:05
buratinyo написав: cohan написав:
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС.
а газ откуда брать?
банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась,
не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
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cohan
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:53
Є 2 варіанти розвитку подій:
1.Найоптимістичніший. Путін здихає(його вбивають). Новий правитель майже відразу завершує війну, або війська РФ самі втікають з території України. РФ погоджується на виплату репарацій в обмін на зняття санкцій. Хоч дуже швидко ті репарації перестає платити. Україну приймають в НАТО і ЕС. Мир навіки.
Факти які говорять за цей сценарій: бунт Пригожина, економіка РФ сиплеться, еліта не задоволена путіним/ситуацією в країні.
2.Найпесимістичніший. Війна триває в "теперішньому ритмі" ще рік-два-три. Дальше весь світ волає що потрібні переговори. Війна завершується заморозкою конфлікту по лінії фронту. Подальші перспективи України туманні. Якщо вона хоче в НАТО/ЕС то повинна офіційно відмовитись від втрачених територій.
Факти які говорять за цей сценарій: теперішні дії Заходу(зокрема США), РФ здатна мобілізувати мільйони людей, економіка РФ хоч і сипеться, але зброю виготовляє/відновлює більш-менш успішно, нафту поки що успішно продає.
Між цими варіантами є сотня під-варіантів і по одному з них піде реальна історія. Я описав два крайні і реальні варіанти.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 11:52
cohan написав: buratinyo написав: cohan написав:
а газ откуда брать?
банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась,
не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскуюникто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
Интересное мнение. Есть доля истины в Вашем замечании, только выводы немного спорные получились.
А какие фантазии Вы увидели в графике мировых цен на природный газ?
Про тему СПГ и заметный рост объемов его продаж за последние десятилетия. Есть такой тренд, он усиливается в мире. Только Вы не обратили внимание что при этом развитие СПГ глобально снижает ценность ГТС, которая является основным активом Газпрома
и протяженность которой Газпром всеми способами пытается сохранить и увеличить: где-то за счет войны, где-то за счет строительства, где-то за счет отжима. ГТС это то, что еще держит Газпром на плаву и поддерживает необходимость его существования в глазах его собственников.
Возможно требуется пояснить за счет чего снижается ценность ГТС Газпрома, ну, и, как следствие, конкурентоспособность и стоимость самого Газпрома.
1. Рынок СПГ сам по себе очень мобилен и ускоренно развивается сейчас за счет налоговых льгот установленных практически во всех странах. Эти налоговые льготы дают существенное преимущество для СПГ перед поставками природного газа через ГТС Газпрома и не только.
2. Стоимость морских перевозок СПГ уже упала на ~40% за счет спуска на воду новых газовозов со значительно большей газовместительностью, чем были раньше.
3. Строительство наземных заводов СПГ не требует крупных инвестиций по сравнению с инвестициями в строительство новых веток ГТС и ее обслуживание. Из-за этого развивается уже вовсю малотоннажное производство СПГ, которое более конкурентоспособное в сравнении с трубным газом по причине строительства недалеко от его потребителей.
4. Уже некоторым виден рост строительства плавучих регазификационных терминалов и плавучих заводов по производству СПГ. Связано это с меньшими затратами на их строительство, чем для наземных заводов СПГ и со снижением стоимости морских перевозок СПГ. Представьте - газовое месторождение на дне моря, над ним плавучий завод СПГ, к которому пристают периодически для загрузки морские газовозы, которые в зависимости от спроса транспортируют газ в любую точку мира. Где заплатят больше - туда и поплывут. Бинго!
Рынок все-таки не любит пустоты. Пустота быстро заполняется и рынок развивается. Без газа никто не останется на развитом, а значит очень гибком рынке. А что же будет на газовом рынке с Газпромом - настоящим монстром и динозавром, которым владеет путин, Меркель и другие государственные и "надгосударственные образования", которые не захотят отдавать своих доходов?
Сначала уменьшатся доходы, потом возрастут затраты. Рынку пофиг. Пережует и выплюнет.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 11:58
buratinyo написав:
ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Газ становить незначну частину прибутків. От нафта в рази важливіша
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