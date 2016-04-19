Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Нед 09 лип, 2023 11:52

cohan написав: buratinyo написав: cohan написав: а газ откуда брать?

банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно а газ откуда брать?банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно



1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ. 1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.



это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась,

не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую



никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут



ну и жителям немного перепадет это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась,не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскуюну и жителям немного перепадет

Интересное мнение. Есть доля истины в Вашем замечании, только выводы немного спорные получились.А какие фантазии Вы увидели в графике мировых цен на природный газ?Про тему СПГ и заметный рост объемов его продаж за последние десятилетия. Есть такой тренд, он усиливается в мире. Только Вы не обратили внимание что при этом развитие СПГ глобальнои протяженность которой Газпром всеми способами пытается сохранить и увеличить: где-то за счет войны, где-то за счет строительства, где-то за счет отжима. ГТС это то, что еще держит Газпром на плаву и поддерживает необходимость его существования в глазах его собственников.Возможно требуется пояснить за счет чего снижается ценность ГТС Газпрома, ну, и, как следствие, конкурентоспособность и стоимость самого Газпрома.1. Рынок СПГ сам по себе очень мобилен и ускоренно развивается сейчас за счет налоговых льгот установленных практически во всех странах. Эти налоговые льготы дают существенное преимущество для СПГ перед поставками природного газа через ГТС Газпрома и не только.2. Стоимость морских перевозок СПГ уже упала на ~40% за счет спуска на воду новых газовозов со значительно большей газовместительностью, чем были раньше.3. Строительство наземных заводов СПГ не требует крупных инвестиций по сравнению с инвестициями в строительство новых веток ГТС и ее обслуживание. Из-за этого развивается уже вовсю малотоннажное производство СПГ, которое более конкурентоспособное в сравнении с трубным газом по причине строительства недалеко от его потребителей.4. Уже некоторым виден рост строительства плавучих регазификационных терминалов и плавучих заводов по производству СПГ. Связано это с меньшими затратами на их строительство, чем для наземных заводов СПГ и со снижением стоимости морских перевозок СПГ. Представьте - газовое месторождение на дне моря, над ним плавучий завод СПГ, к которому пристают периодически для загрузки морские газовозы, которые в зависимости от спроса транспортируют газ в любую точку мира. Где заплатят больше - туда и поплывут. Бинго!Рынок все-таки не любит пустоты. Пустота быстро заполняется и рынок развивается. Без газа никто не останется на развитом, а значит очень гибком рынке. А что же будет на газовом рынке с Газпромом - настоящим монстром и динозавром, которым владеет путин, Меркель и другие государственные и "надгосударственные образования", которые не захотят отдавать своих доходов?Сначала уменьшатся доходы, потом возрастут затраты. Рынку пофиг. Пережует и выплюнет.