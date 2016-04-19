Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?
Я бачу 4 варіанти в порядку зменшення реалістичності: 1. В москалів закончатся гроші (ліквідна частина ФНБ), піде гіперінфляція і один із генералів зробить "похід справедливості" і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска. 2. Хуйло раптово здохне, а його наступник звалить все на "попередніків" і дасть приказ. 3. ЗСУ будуть змушувати робити жести доброї волі і поступово доберуться до кордону, але офіційно ніхто не признає завершення і програш у війні, обстріли через кордон продовжаться. Наказу про відступ як такого не буде, тільки генерали будуть як Суровікін виконувати важкі рішення. 4. НАТО прийме рішення по денуклеаризації, висадить десант по всій Росії і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
Благодарю.
ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС.
а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась, не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
Є 2 варіанти розвитку подій: 1.Найоптимістичніший. Путін здихає(його вбивають). Новий правитель майже відразу завершує війну, або війська РФ самі втікають з території України. РФ погоджується на виплату репарацій в обмін на зняття санкцій. Хоч дуже швидко ті репарації перестає платити. Україну приймають в НАТО і ЕС. Мир навіки. Факти які говорять за цей сценарій: бунт Пригожина, економіка РФ сиплеться, еліта не задоволена путіним/ситуацією в країні.
2.Найпесимістичніший. Війна триває в "теперішньому ритмі" ще рік-два-три. Дальше весь світ волає що потрібні переговори. Війна завершується заморозкою конфлікту по лінії фронту. Подальші перспективи України туманні. Якщо вона хоче в НАТО/ЕС то повинна офіційно відмовитись від втрачених територій. Факти які говорять за цей сценарій: теперішні дії Заходу(зокрема США), РФ здатна мобілізувати мільйони людей, економіка РФ хоч і сипеться, але зброю виготовляє/відновлює більш-менш успішно, нафту поки що успішно продає.
Між цими варіантами є сотня під-варіантів і по одному з них піде реальна історія. Я описав два крайні і реальні варіанти.
cohan написав:а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась, не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
Интересное мнение. Есть доля истины в Вашем замечании, только выводы немного спорные получились.
А какие фантазии Вы увидели в графике мировых цен на природный газ?
Про тему СПГ и заметный рост объемов его продаж за последние десятилетия. Есть такой тренд, он усиливается в мире. Только Вы не обратили внимание что при этом развитие СПГ глобально снижает ценность ГТС, которая является основным активом Газпрома и протяженность которой Газпром всеми способами пытается сохранить и увеличить: где-то за счет войны, где-то за счет строительства, где-то за счет отжима. ГТС это то, что еще держит Газпром на плаву и поддерживает необходимость его существования в глазах его собственников.
Возможно требуется пояснить за счет чего снижается ценность ГТС Газпрома, ну, и, как следствие, конкурентоспособность и стоимость самого Газпрома.
1. Рынок СПГ сам по себе очень мобилен и ускоренно развивается сейчас за счет налоговых льгот установленных практически во всех странах. Эти налоговые льготы дают существенное преимущество для СПГ перед поставками природного газа через ГТС Газпрома и не только.
2. Стоимость морских перевозок СПГ уже упала на ~40% за счет спуска на воду новых газовозов со значительно большей газовместительностью, чем были раньше.
3. Строительство наземных заводов СПГ не требует крупных инвестиций по сравнению с инвестициями в строительство новых веток ГТС и ее обслуживание. Из-за этого развивается уже вовсю малотоннажное производство СПГ, которое более конкурентоспособное в сравнении с трубным газом по причине строительства недалеко от его потребителей.
4. Уже некоторым виден рост строительства плавучих регазификационных терминалов и плавучих заводов по производству СПГ. Связано это с меньшими затратами на их строительство, чем для наземных заводов СПГ и со снижением стоимости морских перевозок СПГ. Представьте - газовое месторождение на дне моря, над ним плавучий завод СПГ, к которому пристают периодически для загрузки морские газовозы, которые в зависимости от спроса транспортируют газ в любую точку мира. Где заплатят больше - туда и поплывут. Бинго!
Рынок все-таки не любит пустоты. Пустота быстро заполняется и рынок развивается. Без газа никто не останется на развитом, а значит очень гибком рынке. А что же будет на газовом рынке с Газпромом - настоящим монстром и динозавром, которым владеет путин, Меркель и другие государственные и "надгосударственные образования", которые не захотят отдавать своих доходов?
Сначала уменьшатся доходы, потом возрастут затраты. Рынку пофиг. Пережует и выплюнет.
buratinyo написав:ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Газ становить незначну частину прибутків. От нафта в рази важливіша
buratinyo написав:ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Газ становить незначну частину прибутків. От нафта в рази важливіша
Да, нефть наверное важнее, чем газ в объемах денежных поступлений от нее в фонд национального благосостояния росии, особенно на сейчас . Но в контексте причин для этой войны нефть рассматривать не целесообразно так как поставщиков нефти очень много на мировом рынке и в росии (и крупных, и мелких). Поэтому им сложно договориться между собой чтобы манипулировать ценами. Более того нефть это биржевой товар и значит цены на нефть повсеместно рыночные, быстро меняются и всегда коррелируются с биржевыми.
С газом все не так. Число игроков минимально на рынке росии и все они зависят от владельца ГТС и часто становятся его собственностью. Это происходит из-за того, что разделить ГТС между различными собственниками невозможно (например, продав часть кому-то). Газ это не шутка. ГТС для безопасной и надежной работы должна находиться в одних руках. Разброд и шатания при поставках газа слишком опасны. Поэтому ГТС вся находится в собственности Газпрома. И как следствие Газпром стал монополистом на рынке газа.
Объемы месячных доходов Газпрома иногда превышали размер годового бюджета Украины, если не ошибаюсь. Поэтому когда возникли первые финансовые споры между Газпромом и Нафтогазом Украины, то их решить без привлечения руководства двух стран было нельзя. А одна из финансовых претензий Газпрома к Нафтогазу в 2001-2003 годах, по которой Газпром требовал выплатить единоразово и без рассрочек, имела размер 30% от годового бюджета Украины. Напоминаю, что в те годы экономика Украины росла стахановскими темпами и бюджет страны в долларах тогда уже составлял приблизительно 80 млрд. долларов США. На сегодня даже не считал сколько это получится, раз в 10 больше?
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 09 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Є 2 варіанти розвитку подій: 1.Найоптимістичніший. Путін здихає(його вбивають). Новий правитель майже відразу завершує війну, або війська РФ самі втікають з території України. РФ погоджується на виплату репарацій в обмін на зняття санкцій. Хоч дуже швидко ті репарації перестає платити. Україну приймають в НАТО і ЕС. Мир навіки. Факти які говорять за цей сценарій: бунт Пригожина, економіка РФ сиплеться, еліта не задоволена путіним/ситуацією в країні.
2.Найпесимістичніший. Війна триває в "теперішньому ритмі" ще рік-два-три. Дальше весь світ волає що потрібні переговори. Війна завершується заморозкою конфлікту по лінії фронту. Подальші перспективи України туманні. Якщо вона хоче в НАТО/ЕС то повинна офіційно відмовитись від втрачених територій. Факти які говорять за цей сценарій: теперішні дії Заходу(зокрема США), РФ здатна мобілізувати мільйони людей, економіка РФ хоч і сипеться, але зброю виготовляє/відновлює більш-менш успішно, нафту поки що успішно продає.
Між цими варіантами є сотня під-варіантів і по одному з них піде реальна історія. Я описав два крайні і реальні варіанти.
Дякую, Андрій.
Сценарії дуже цікаві. А щоб вони стали більш наближеними до реального, який перетвориться у життя, потрібно знати істину причину війни. Вам вона відома? Докази або підтвердження хоч якісь є?
cohan написав:а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась, не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
Как раз про Турцию и неожиданное для многих прибытие азовцев оттуда в Украину. Реально это произошло или манипуляция - не знаю пока точно. Это все признаки проведения юридических действий для приведение в чувство оторвавшегося от реальности главы террористической росии.
9 липня 2023 Украина и Турция, по всей видимости, договорились между собой о гарантиях продления «зерновой сделки» в условиях выхода из нее России. Мало того - Турция теперь считает, что способна и сама предоставить эти гарантии, не привлекая к этому Кремль. Что в целом вполне обосновано - Черноморский флот России буквально прижат к Крыму, у него нет возможности действовать в Черном море, а любые попытки могут быть пресечены или затруднены ударами как по самим кораблям, так и по базам - Севастополю и Новороссийску.
Проще говоря - если 17 июля Россия из сделки выйдет, Турция объявит о своих гарантиях и может начать сопровождать своими военными кораблями караваны в рамках гарантий сделки.
Это, в общем-то, очевидное обострение. Путин очень любит ломать достигнутые договоренности, внося в них уже после их достижения дополнительные условия, шантажируя разрывом. С зерновой сделкой получилось ровно так же - после ее подписания из шляпы достали меморандум между Россией и ООН, который не входил в неё, и в Кремле начали утверждать, что этот меморандум и условия, упомянутые в нем (подключение Россельхозбанка к SWIFT, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса) являются неотъемлемой частью договора. Что совершенно не так. Вежливое недоумение участников сделки никакого впечатления на Кремль не производило, и он самовольно изменил сроки действия сделки - со 120 дней на 60, что опять-таки в тексте договоренностей никак не было обозначено.
В итоге Путину намекнули, что он слишком зарывается, и взорвали аммиакопровод. Вновь никакой реакции, в Кремле сделали вид, что намеков не понимают. Второй намек - это разрыв договоренностей по пленным и их возвращение Украине. Мало того - один из командиров прямо заявил, что вернется на фронт, что противоречит уже не просто договоренностям, а нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую возвращение интернированных к участию в боевых действиях. Были и другие намеки - объявлено о поставках Украине турецких гаубиц. Пока неясно, насколько это будет осуществимо, так как это уже не просто намек, а прямое вооружение противника Кремля, но заявление такое сделано.
Если Кремль и этот намек не поймет, то не исключено, что 17-18 июля Эрдоган гарантирует безопасность сделки в эксклюзивном порядке. А значит - теперь российские корабли или самолеты, которые рискнут атаковать суда с зерном или воспрепятствовать их движению любым способом, станут законной целью для турецких кораблей сопровождения.
Один-в-один повторяется история, предшествующая 24 ноября 2015 года, когда турецкий самолет сбил самолет российский. Тогда тоже было много намеков и прямых требований, но российское руководство делало вид, что не понимает. И точно так же вдруг оказалось перед выбором - либо потеря лица, либо полноценный военный конфликт. В 2015 году Кремль выбрал потерю лица.
Сейчас его положение гораздо хуже. И дело не только в резко изменившемся военном балансе в регионе. Турция для России сегодня - буквально последний транзитный коридор для «параллельного импорта» - проще говоря, контрабанды. Турция сегодня - последняя надежда пристроить газпромовский газ в Европу, даже ценой скидок в четверть стоимости и отсрочки платежей на год (причем неясно даже в какой валюте). Турция в любой момент готова заменить Россию сразу в двух критически значимых регионах - Закавказье и Центральной Азии, где Кремль держится из последних возможностей.
Наконец, Турция - это мощная подпитка военных возможностей Украины в случае повторения ситуации 2015 года и резкого обострения отношений. Про логистические проблемы с доступностью Хмеймима, а через него - в Африку, и говорить не приходится.
В общем, на Турцию завязано сейчас слишком много, и даже странно, что Кремль настолько по-хамски себя ведет по отношению к Турции - такие вещи рано или поздно заканчиваются. Если Путин полагает, что он когда-то помог Эрдогану во время военного переворота и на этом основании может пользоваться плодами этой помощи, то, во-первых, это было уже давно, а, во-вторых, у него у самого только что случился военный переворот, и Турция (по меньшей мере вербально) поддержала его, фактически вернув все прежние долги.
На этом фоне сообщается, что визит Путина в Турцию может быть отменен, что Эрдоган, без сомнений, расценит как еще один не слишком дружественный шаг.
17 июля становится критической датой - если Кремль откажется от зерновой сделки, Турция сочтет, что у нее развязаны руки. В конце концов, сколько можно терпеть капризного и слабо вменяемого «партнера». Очень может быть, что именно этот момент покажется для Эрдогана достаточно удачным, чтобы восстановить отношения с США, с которыми есть ряд мелких разногласий вроде российский С-400. Эрдоган вполне может передать их Украине, обосновав это необходимостью гарантий по «зерновой сделке», а это сразу же раскроет возможность возобновить переговоры по поставкам F-35 с США. В проигравших здесь останется только Путин...