Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?
Я бачу 4 варіанти в порядку зменшення реалістичності: 1. В москалів закончатся гроші (ліквідна частина ФНБ), піде гіперінфляція і один із генералів зробить "похід справедливості" і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска. 2. Хуйло раптово здохне, а його наступник звалить все на "попередніків" і дасть приказ. 3. ЗСУ будуть змушувати робити жести доброї волі і поступово доберуться до кордону, але офіційно ніхто не признає завершення і програш у війні, обстріли через кордон продовжаться. Наказу про відступ як такого не буде, тільки генерали будуть як Суровікін виконувати важкі рішення. 4. НАТО прийме рішення по денуклеаризації, висадить десант по всій Росії і Хуйло дасть приказ з дулом автомата біля виска.
Благодарю.
ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Некоторые пробные шаги уже были сделаны в этом направлении например в ЕС.
а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась, не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
Є 2 варіанти розвитку подій: 1.Найоптимістичніший. Путін здихає(його вбивають). Новий правитель майже відразу завершує війну, або війська РФ самі втікають з території України. РФ погоджується на виплату репарацій в обмін на зняття санкцій. Хоч дуже швидко ті репарації перестає платити. Україну приймають в НАТО і ЕС. Мир навіки. Факти які говорять за цей сценарій: бунт Пригожина, економіка РФ сиплеться, еліта не задоволена путіним/ситуацією в країні.
2.Найпесимістичніший. Війна триває в "теперішньому ритмі" ще рік-два-три. Дальше весь світ волає що потрібні переговори. Війна завершується заморозкою конфлікту по лінії фронту. Подальші перспективи України туманні. Якщо вона хоче в НАТО/ЕС то повинна офіційно відмовитись від втрачених територій. Факти які говорять за цей сценарій: теперішні дії Заходу(зокрема США), РФ здатна мобілізувати мільйони людей, економіка РФ хоч і сипеться, але зброю виготовляє/відновлює більш-менш успішно, нафту поки що успішно продає.
Між цими варіантами є сотня під-варіантів і по одному з них піде реальна історія. Я описав два крайні і реальні варіанти.
cohan написав:а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась, не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
Интересное мнение. Есть доля истины в Вашем замечании, только выводы немного спорные получились.
А какие фантазии Вы увидели в графике мировых цен на природный газ?
Про тему СПГ и заметный рост объемов его продаж за последние десятилетия. Есть такой тренд, он усиливается в мире. Только Вы не обратили внимание что при этом развитие СПГ глобально снижает ценность ГТС, которая является основным активом Газпрома и протяженность которой Газпром всеми способами пытается сохранить и увеличить: где-то за счет войны, где-то за счет строительства, где-то за счет отжима. ГТС это то, что еще держит Газпром на плаву и поддерживает необходимость его существования в глазах его собственников.
Возможно требуется пояснить за счет чего снижается ценность ГТС Газпрома, ну, и, как следствие, конкурентоспособность и стоимость самого Газпрома.
1. Рынок СПГ сам по себе очень мобилен и ускоренно развивается сейчас за счет налоговых льгот установленных практически во всех странах. Эти налоговые льготы дают существенное преимущество для СПГ перед поставками природного газа через ГТС Газпрома и не только.
2. Стоимость морских перевозок СПГ уже упала на ~40% за счет спуска на воду новых газовозов со значительно большей газовместительностью, чем были раньше.
3. Строительство наземных заводов СПГ не требует крупных инвестиций по сравнению с инвестициями в строительство новых веток ГТС и ее обслуживание. Из-за этого развивается уже вовсю малотоннажное производство СПГ, которое более конкурентоспособное в сравнении с трубным газом по причине строительства недалеко от его потребителей.
4. Уже некоторым виден рост строительства плавучих регазификационных терминалов и плавучих заводов по производству СПГ. Связано это с меньшими затратами на их строительство, чем для наземных заводов СПГ и со снижением стоимости морских перевозок СПГ. Представьте - газовое месторождение на дне моря, над ним плавучий завод СПГ, к которому пристают периодически для загрузки морские газовозы, которые в зависимости от спроса транспортируют газ в любую точку мира. Где заплатят больше - туда и поплывут. Бинго!
Рынок все-таки не любит пустоты. Пустота быстро заполняется и рынок развивается. Без газа никто не останется на развитом, а значит очень гибком рынке. А что же будет на газовом рынке с Газпромом - настоящим монстром и динозавром, которым владеет путин, Меркель и другие государственные и "надгосударственные образования", которые не захотят отдавать своих доходов?
Сначала уменьшатся доходы, потом возрастут затраты. Рынку пофиг. Пережует и выплюнет.
buratinyo написав:ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Газ становить незначну частину прибутків. От нафта в рази важливіша
buratinyo написав:ФНБ ведь формируется за счет газовых доходов в том числе? Видите и даже в Ваших вариантах финансовый результат Газпрома является важным фактором, от которого зависит окончание агрессии и вывод росийских вооруженных сил из Украины до границ 1991 года.
Газ становить незначну частину прибутків. От нафта в рази важливіша
Да, нефть наверное важнее, чем газ в объемах денежных поступлений от нее в фонд национального благосостояния росии, особенно на сейчас . Но в контексте причин для этой войны нефть рассматривать не целесообразно так как поставщиков нефти очень много на мировом рынке и в росии (и крупных, и мелких). Поэтому им сложно договориться между собой чтобы манипулировать ценами. Более того нефть это биржевой товар и значит цены на нефть повсеместно рыночные, быстро меняются и всегда коррелируются с биржевыми.
С газом все не так. Число игроков минимально на рынке росии и все они зависят от владельца ГТС и часто становятся его собственностью. Это происходит из-за того, что разделить ГТС между различными собственниками невозможно (например, продав часть кому-то). Газ это не шутка. ГТС для безопасной и надежной работы должна находиться в одних руках. Разброд и шатания при поставках газа слишком опасны. Поэтому ГТС вся находится в собственности Газпрома. И как следствие Газпром стал монополистом на рынке газа.
Объемы месячных доходов Газпрома иногда превышали размер годового бюджета Украины, если не ошибаюсь. Поэтому когда возникли первые финансовые споры между Газпромом и Нафтогазом Украины, то их решить без привлечения руководства двух стран было нельзя. А одна из финансовых претензий Газпрома к Нафтогазу в 2001-2003 годах, по которой Газпром требовал выплатить единоразово и без рассрочек, имела размер 30% от годового бюджета Украины. Напоминаю, что в те годы экономика Украины росла стахановскими темпами и бюджет страны в долларах тогда уже составлял приблизительно 80 млрд. долларов США. На сегодня даже не считал сколько это получится, раз в 10 больше?
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 09 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Є 2 варіанти розвитку подій: 1.Найоптимістичніший. Путін здихає(його вбивають). Новий правитель майже відразу завершує війну, або війська РФ самі втікають з території України. РФ погоджується на виплату репарацій в обмін на зняття санкцій. Хоч дуже швидко ті репарації перестає платити. Україну приймають в НАТО і ЕС. Мир навіки. Факти які говорять за цей сценарій: бунт Пригожина, економіка РФ сиплеться, еліта не задоволена путіним/ситуацією в країні.
2.Найпесимістичніший. Війна триває в "теперішньому ритмі" ще рік-два-три. Дальше весь світ волає що потрібні переговори. Війна завершується заморозкою конфлікту по лінії фронту. Подальші перспективи України туманні. Якщо вона хоче в НАТО/ЕС то повинна офіційно відмовитись від втрачених територій. Факти які говорять за цей сценарій: теперішні дії Заходу(зокрема США), РФ здатна мобілізувати мільйони людей, економіка РФ хоч і сипеться, але зброю виготовляє/відновлює більш-менш успішно, нафту поки що успішно продає.
Між цими варіантами є сотня під-варіантів і по одному з них піде реальна історія. Я описав два крайні і реальні варіанти.
Дякую, Андрій.
Сценарії дуже цікаві. А щоб вони стали більш наближеними до реального, який перетвориться у життя, потрібно знати істину причину війни. Вам вона відома? Докази або підтвердження хоч якісь є?
cohan написав:а газ откуда брать? банкротом он не будет газ производить, никому это не нужно
1. Рынок не любит пустоты. Вот к примеру график цен на природный газ.
это все фантазии, реальность немного иная: во-первых, одна труба осталась, не удивлюсь, что она и работает, во-вторых - турки,в третьих - все остальное идет по СПГ, разве только епархия сменилась на индокитайскую
никто ничего Газпрому не сделает и сделать не может, именно потому что Вы и описали - им владеет надгосударственные образования и своих доходов никому не отдадут
ну и жителям немного перепадет
Как раз про Турцию и неожиданное для многих прибытие азовцев оттуда в Украину. Реально это произошло или манипуляция - не знаю пока точно. Это все признаки проведения юридических действий для приведение в чувство оторвавшегося от реальности главы террористической росии.
9 липня 2023 Украина и Турция, по всей видимости, договорились между собой о гарантиях продления «зерновой сделки» в условиях выхода из нее России. Мало того - Турция теперь считает, что способна и сама предоставить эти гарантии, не привлекая к этому Кремль. Что в целом вполне обосновано - Черноморский флот России буквально прижат к Крыму, у него нет возможности действовать в Черном море, а любые попытки могут быть пресечены или затруднены ударами как по самим кораблям, так и по базам - Севастополю и Новороссийску.
Проще говоря - если 17 июля Россия из сделки выйдет, Турция объявит о своих гарантиях и может начать сопровождать своими военными кораблями караваны в рамках гарантий сделки.
Это, в общем-то, очевидное обострение. Путин очень любит ломать достигнутые договоренности, внося в них уже после их достижения дополнительные условия, шантажируя разрывом. С зерновой сделкой получилось ровно так же - после ее подписания из шляпы достали меморандум между Россией и ООН, который не входил в неё, и в Кремле начали утверждать, что этот меморандум и условия, упомянутые в нем (подключение Россельхозбанка к SWIFT, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса) являются неотъемлемой частью договора. Что совершенно не так. Вежливое недоумение участников сделки никакого впечатления на Кремль не производило, и он самовольно изменил сроки действия сделки - со 120 дней на 60, что опять-таки в тексте договоренностей никак не было обозначено.
В итоге Путину намекнули, что он слишком зарывается, и взорвали аммиакопровод. Вновь никакой реакции, в Кремле сделали вид, что намеков не понимают. Второй намек - это разрыв договоренностей по пленным и их возвращение Украине. Мало того - один из командиров прямо заявил, что вернется на фронт, что противоречит уже не просто договоренностям, а нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую возвращение интернированных к участию в боевых действиях. Были и другие намеки - объявлено о поставках Украине турецких гаубиц. Пока неясно, насколько это будет осуществимо, так как это уже не просто намек, а прямое вооружение противника Кремля, но заявление такое сделано.
Если Кремль и этот намек не поймет, то не исключено, что 17-18 июля Эрдоган гарантирует безопасность сделки в эксклюзивном порядке. А значит - теперь российские корабли или самолеты, которые рискнут атаковать суда с зерном или воспрепятствовать их движению любым способом, станут законной целью для турецких кораблей сопровождения.
Один-в-один повторяется история, предшествующая 24 ноября 2015 года, когда турецкий самолет сбил самолет российский. Тогда тоже было много намеков и прямых требований, но российское руководство делало вид, что не понимает. И точно так же вдруг оказалось перед выбором - либо потеря лица, либо полноценный военный конфликт. В 2015 году Кремль выбрал потерю лица.
Сейчас его положение гораздо хуже. И дело не только в резко изменившемся военном балансе в регионе. Турция для России сегодня - буквально последний транзитный коридор для «параллельного импорта» - проще говоря, контрабанды. Турция сегодня - последняя надежда пристроить газпромовский газ в Европу, даже ценой скидок в четверть стоимости и отсрочки платежей на год (причем неясно даже в какой валюте). Турция в любой момент готова заменить Россию сразу в двух критически значимых регионах - Закавказье и Центральной Азии, где Кремль держится из последних возможностей.
Наконец, Турция - это мощная подпитка военных возможностей Украины в случае повторения ситуации 2015 года и резкого обострения отношений. Про логистические проблемы с доступностью Хмеймима, а через него - в Африку, и говорить не приходится.
В общем, на Турцию завязано сейчас слишком много, и даже странно, что Кремль настолько по-хамски себя ведет по отношению к Турции - такие вещи рано или поздно заканчиваются. Если Путин полагает, что он когда-то помог Эрдогану во время военного переворота и на этом основании может пользоваться плодами этой помощи, то, во-первых, это было уже давно, а, во-вторых, у него у самого только что случился военный переворот, и Турция (по меньшей мере вербально) поддержала его, фактически вернув все прежние долги.
На этом фоне сообщается, что визит Путина в Турцию может быть отменен, что Эрдоган, без сомнений, расценит как еще один не слишком дружественный шаг.
17 июля становится критической датой - если Кремль откажется от зерновой сделки, Турция сочтет, что у нее развязаны руки. В конце концов, сколько можно терпеть капризного и слабо вменяемого «партнера». Очень может быть, что именно этот момент покажется для Эрдогана достаточно удачным, чтобы восстановить отношения с США, с которыми есть ряд мелких разногласий вроде российский С-400. Эрдоган вполне может передать их Украине, обосновав это необходимостью гарантий по «зерновой сделке», а это сразу же раскроет возможность возобновить переговоры по поставкам F-35 с США. В проигравших здесь останется только Путин...
buratinyo У вашій голосовалці я відмітила пункт 8 "Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси ...". Але уточню, що ресурси я маю на увазі не лише природні (+ людські+фінансові+інші). Насправді йде боротьба за глобальний вплив у світі, тобто домінування над іншими країнами. Саме з цією метою сильні країни будуть захоплювати слабкіших - щоб зміцнити своє "господство". Ми бачимо, як США та Китай намагаються зміцнити свій вплив у світі (ведуть торговельні війни, ведуть боротьбу з "тероризмом", надсилають зброю (Ізраїль та ін), підтримують грошима). Кацапія вважає себе "вялікою" і чомусь вирішила, що всі колишні союзні республіки - це її зона впливу, шматки її пирога, який тре з'їсти, щоб нікому не дісталося (як Прибалтика ЄС). Надкусила Молдову (Придністров'я), Грузію (Осетія та Абхазія). Білорусь намагається проковтнути, але вона, як равлик, вислизає кожного разу з кліщів.)) Заява України про шлях до ЄС прискорила напад рф. Військова форма нападу була обрана через те, що не вдалося захопити Укаїну мирним шляхом. Наявність великої кількості зброї та людей, що не шкода утилізувати заради досягнення амбітної мети + впевненість, що "Київ за три дні" = уява перемоги у голові пуйла і відповідні дії (команда "фас!"). Отже, моя причина нападу - виділене жирним. Решта - супутнє.