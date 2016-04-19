Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

9 липня 2023

Украина и Турция, по всей видимости, договорились между собой о гарантиях продления «зерновой сделки» в условиях выхода из нее России. Мало того - Турция теперь считает, что способна и сама предоставить эти гарантии, не привлекая к этому Кремль. Что в целом вполне обосновано - Черноморский флот России буквально прижат к Крыму, у него нет возможности действовать в Черном море, а любые попытки могут быть пресечены или затруднены ударами как по самим кораблям, так и по базам - Севастополю и Новороссийску.



Проще говоря - если 17 июля Россия из сделки выйдет, Турция объявит о своих гарантиях и может начать сопровождать своими военными кораблями караваны в рамках гарантий сделки.



Это, в общем-то, очевидное обострение. Путин очень любит ломать достигнутые договоренности, внося в них уже после их достижения дополнительные условия, шантажируя разрывом. С зерновой сделкой получилось ровно так же - после ее подписания из шляпы достали меморандум между Россией и ООН, который не входил в неё, и в Кремле начали утверждать, что этот меморандум и условия, упомянутые в нем (подключение Россельхозбанка к SWIFT, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса) являются неотъемлемой частью договора. Что совершенно не так. Вежливое недоумение участников сделки никакого впечатления на Кремль не производило, и он самовольно изменил сроки действия сделки - со 120 дней на 60, что опять-таки в тексте договоренностей никак не было обозначено.



В итоге Путину намекнули, что он слишком зарывается, и взорвали аммиакопровод. Вновь никакой реакции, в Кремле сделали вид, что намеков не понимают. Второй намек - это разрыв договоренностей по пленным и их возвращение Украине. Мало того - один из командиров прямо заявил, что вернется на фронт, что противоречит уже не просто договоренностям, а нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую возвращение интернированных к участию в боевых действиях. Были и другие намеки - объявлено о поставках Украине турецких гаубиц. Пока неясно, насколько это будет осуществимо, так как это уже не просто намек, а прямое вооружение противника Кремля, но заявление такое сделано.



Если Кремль и этот намек не поймет, то не исключено, что 17-18 июля Эрдоган гарантирует безопасность сделки в эксклюзивном порядке. А значит - теперь российские корабли или самолеты, которые рискнут атаковать суда с зерном или воспрепятствовать их движению любым способом, станут законной целью для турецких кораблей сопровождения.



Один-в-один повторяется история, предшествующая 24 ноября 2015 года, когда турецкий самолет сбил самолет российский. Тогда тоже было много намеков и прямых требований, но российское руководство делало вид, что не понимает. И точно так же вдруг оказалось перед выбором - либо потеря лица, либо полноценный военный конфликт. В 2015 году Кремль выбрал потерю лица.



Сейчас его положение гораздо хуже. И дело не только в резко изменившемся военном балансе в регионе. Турция для России сегодня - буквально последний транзитный коридор для «параллельного импорта» - проще говоря, контрабанды. Турция сегодня - последняя надежда пристроить газпромовский газ в Европу, даже ценой скидок в четверть стоимости и отсрочки платежей на год (причем неясно даже в какой валюте). Турция в любой момент готова заменить Россию сразу в двух критически значимых регионах - Закавказье и Центральной Азии, где Кремль держится из последних возможностей.



Наконец, Турция - это мощная подпитка военных возможностей Украины в случае повторения ситуации 2015 года и резкого обострения отношений. Про логистические проблемы с доступностью Хмеймима, а через него - в Африку, и говорить не приходится.



В общем, на Турцию завязано сейчас слишком много, и даже странно, что Кремль настолько по-хамски себя ведет по отношению к Турции - такие вещи рано или поздно заканчиваются. Если Путин полагает, что он когда-то помог Эрдогану во время военного переворота и на этом основании может пользоваться плодами этой помощи, то, во-первых, это было уже давно, а, во-вторых, у него у самого только что случился военный переворот, и Турция (по меньшей мере вербально) поддержала его, фактически вернув все прежние долги.



На этом фоне сообщается, что визит Путина в Турцию может быть отменен, что Эрдоган, без сомнений, расценит как еще один не слишком дружественный шаг.



17 июля становится критической датой - если Кремль откажется от зерновой сделки, Турция сочтет, что у нее развязаны руки. В конце концов, сколько можно терпеть капризного и слабо вменяемого «партнера». Очень может быть, что именно этот момент покажется для Эрдогана достаточно удачным, чтобы восстановить отношения с США, с которыми есть ряд мелких разногласий вроде российский С-400. Эрдоган вполне может передать их Украине, обосновав это необходимостью гарантий по «зерновой сделке», а это сразу же раскроет возможность возобновить переговоры по поставкам F-35 с США. В проигравших здесь останется только Путин...