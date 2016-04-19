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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:19
rubux, fler,
Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.
А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?
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buratinyo
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:09
Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
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pesikot
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