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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:19
rubux, fler,
Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.
А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?
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buratinyo
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:09
Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
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pesikot
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Додано: Сер 12 лип, 2023 22:24
pesikot написав:
Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
Это пункт 11 только другими словами. И за него уже проголосовал кто-то, кстати.
Можете объяснить понятно почему Вы так думаете и самое главное на основании чего?
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buratinyo
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