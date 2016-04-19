Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
|
|
|
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:09
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
Додано: Сер 12 лип, 2023 22:24
Додано: Сер 26 лип, 2023 03:32
Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.
ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.
Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.
Додано: Сер 26 лип, 2023 11:38
Ну можна підвести деякі підсумки.
п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.
Скажу два слова по п.14. А чому путін не анексує Білорусь, якщо він хоче возродити СРСР? Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.
По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.
Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним, не впливаючим на прийняття рішення про початок агресії 2022 року), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:46
нема там ніякої логіки. брехня + домисли та припущення по деяким вибірковим фактам. пропагандонська чепуха, яка навязує думку про якісь там "борги" України
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 04 сер, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:50
ніяких чвк в россії не існує та існувати не може. все це спецпідрозділи із єдиним забезпеченням та командуванням. прігожин - просто медійний пропагандон, "Бунт" - галіма постанова.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:54
то напишіть нормально, а не другіми словамі. це саме логічне пояснення цієї війни, оскільки підготовку до неї кацапія розпочала ще в середині 2000х, із пропагуванням ідеї про те що українці це фейкова нація. відзначте, що з грузинами такого не було, вони були поганими але грузинами. а ми, украинцы, "нє существуєм і нє должни".
після захоплення маріуполя першим ділом кинулись палити українські книжки. ось це їх мета - щоб ні країни, ні мови, ні людей українців не було.
|