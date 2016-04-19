Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Сер 26 лип, 2023 03:32

buratinyo написав: rubux, fler,



Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.



А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить? Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?

Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.