RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11121314

Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.5 5 16
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
0
0
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
6%
1
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
6%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
6%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
6%
1
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
6%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
6%
1
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
19%
3
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:09

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:24

  pesikot написав:Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов


Это пункт 11 только другими словами. И за него уже проголосовал кто-то, кстати.

Можете объяснить понятно почему Вы так думаете и самое главное на основании чего?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 03:32

  buratinyo написав:rubux, fler,

Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.

А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?


Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.

ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.

Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.
rubux
 
Повідомлень: 96
З нами з: 07.02.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:38

Ну можна підвести деякі підсумки.
п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.

Скажу два слова по п.14. А чому путін не анексує Білорусь, якщо він хоче возродити СРСР? Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.
По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.

Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним, не впливаючим на прийняття рішення про початок агресії 2022 року), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:46

  buratinyo написав:
Если в логической цепочке нет разрывов, то получается, что война - это операция руских коллекторов по изъятию украинских активов в счет долгов, которые возникли в контексте поставок природного газа в Украину российским Газпромом.



нема там ніякої логіки. брехня + домисли та припущення по деяким вибірковим фактам. пропагандонська чепуха, яка навязує думку про якісь там "борги" України
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 04 сер, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5540
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:50

  buratinyo написав:А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?




ніяких чвк в россії не існує та існувати не може. все це спецпідрозділи із єдиним забезпеченням та командуванням. прігожин - просто медійний пропагандон, "Бунт" - галіма постанова.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5540
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:54

  buratinyo написав:
  pesikot написав:Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов


Это пункт 11 только другими словами. И за него уже проголосовал кто-то, кстати.

Можете объяснить понятно почему Вы так думаете и самое главное на основании чего?


то напишіть нормально, а не другіми словамі. це саме логічне пояснення цієї війни, оскільки підготовку до неї кацапія розпочала ще в середині 2000х, із пропагуванням ідеї про те що українці це фейкова нація. відзначте, що з грузинами такого не було, вони були поганими але грузинами. а ми, украинцы, "нє существуєм і нє должни".

після захоплення маріуполя першим ділом кинулись палити українські книжки. ось це їх мета - щоб ні країни, ні мови, ні людей українців не було.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5540
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ відкрила кримінальну справу проти працівників Генпрокур
Пчёлка » Пон 15 сер, 2016 17:28
0 2384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 17:28
Пчёлка
Чи буде використаний метод Барни проти Гройсмана?
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 10:20
0 2424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 10:20
Пчёлка
Успіх "Свободи" зумовлений скасуванням графи "проти всіх" - 1 ... 78, 79, 80
090981m » Сер 31 жов, 2012 15:09
795 75439
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2012 22:14
PepeladZ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8998)
04.08.2023 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.