Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
|
|
|
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:09
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"
который объединяет сразу несколько пунктов
Додано: Сер 12 лип, 2023 22:24
Додано: Сер 26 лип, 2023 03:32
Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.
ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.
Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.
Додано: Сер 26 лип, 2023 11:38
Ну можна підвести деякі підсумки.
п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.
Скажу два слова по п.14. А чому путін не анексує Білорусь, якщо він хоче возродити СРСР? Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.
По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.
Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним, не впливаючим на прийняття рішення про початок агресії 2022 року), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:46
нема там ніякої логіки. брехня + домисли та припущення по деяким вибірковим фактам. пропагандонська чепуха, яка навязує думку про якісь там "борги" України
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 04 сер, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:50
ніяких чвк в россії не існує та існувати не може. все це спецпідрозділи із єдиним забезпеченням та командуванням. прігожин - просто медійний пропагандон, "Бунт" - галіма постанова.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:54
то напишіть нормально, а не другіми словамі. це саме логічне пояснення цієї війни, оскільки підготовку до неї кацапія розпочала ще в середині 2000х, із пропагуванням ідеї про те що українці це фейкова нація. відзначте, що з грузинами такого не було, вони були поганими але грузинами. а ми, украинцы, "нє существуєм і нє должни".
після захоплення маріуполя першим ділом кинулись палити українські книжки. ось це їх мета - щоб ні країни, ні мови, ні людей українців не було.
Додано: Вів 08 сер, 2023 16:05
Да, путин готовился. Разговоры о войне росии с Украиной доносились до моих ушей еще с 1998 годов. Тогда мне казалось это бредом выживших из ума бывших коммунистов, оставшихся не удел. Мир дружба казались несокрушимыми для меня, молодого и неопытного. К тому же в те года вопросы разоружения не сходили с первых страниц всех газет уже с десяток лет. Как оказалось разоружались мы, а росия принимала наше стратегически важное вооружение на свой баланс. А старики коммунисты видимо знали какие мысли обычно и традиционно бродят в кремле.
Принцип "разделяй и властвуй" не подходит для управления своими вооруженными силами, где единство является основным элементом мотивации. Желание рисковать головой падает до нуля у военнослужащих, когда они узнают о заметно лучшем снабжении в соседних подразделениях. Кстати, не именно ли это явилось настоящей причиной передислокации подразделений вагнера из Украины на росию и Беларусь?
росийские ЧВК выполняют функции черных коллекторов для чрезвычайно мощной корпорации (с вероятностью 99,99% для Газпрома): а именно - создают прецеденты для появления долгов, запугивают должников, создают отвлекающие проблемы на разных уровнях в том числе и на государственном с целью ослабить сопротивление последующему отжиму активов, не имеющего ничего общего с законностью. Кроме того чвк широко используются материнской компанией для создания проблем для ее конкурентов - например, без видимой причины наносят разрушающие удары по территории Сирии, где экономически выгодно строить газопровод Катару с запредельными газовыми запасами. По этой причине финансирование чвк осуществляет корпорация, как материнская компания. Можно допустить, что для выполнения чрезвычайно грязной и кровавой работы чвк получает финансирование через посредников с целью сохранения хоть какого-то добропорядочного имиджа для своей материнской компании.
Не читал Бжезинского. Но поинтересовался и с удивлением обнаружил как его книги на русском активно проталкиваются в росии. В кратких аннотациях его книг заметил строчки о том, что высоко он отзывался о путине и остро критиковал американскую политику. Подозреваю, что перевод его книг на русский не совсем аутентичен.
А о какой книге Вы написали? Великая шахматная доска?
|