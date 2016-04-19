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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.5 5 16
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
19%
3
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
44%
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Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:09

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:24

  pesikot написав:Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов


Это пункт 11 только другими словами. И за него уже проголосовал кто-то, кстати.

Можете объяснить понятно почему Вы так думаете и самое главное на основании чего?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 03:32

  buratinyo написав:rubux, fler,

Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.

А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?


Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.

ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.

Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.
rubux
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:38

Ну можна підвести деякі підсумки.
п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.

Скажу два слова по п.14. А чому путін не анексує Білорусь, якщо він хоче возродити СРСР? Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.
По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.

Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним, не впливаючим на прийняття рішення про початок агресії 2022 року), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:46

  buratinyo написав:
Если в логической цепочке нет разрывов, то получается, что война - это операция руских коллекторов по изъятию украинских активов в счет долгов, которые возникли в контексте поставок природного газа в Украину российским Газпромом.



нема там ніякої логіки. брехня + домисли та припущення по деяким вибірковим фактам. пропагандонська чепуха, яка навязує думку про якісь там "борги" України
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 04 сер, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:50

  buratinyo написав:А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?




ніяких чвк в россії не існує та існувати не може. все це спецпідрозділи із єдиним забезпеченням та командуванням. прігожин - просто медійний пропагандон, "Бунт" - галіма постанова.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:54

  buratinyo написав:
  pesikot написав:Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов


Это пункт 11 только другими словами. И за него уже проголосовал кто-то, кстати.

Можете объяснить понятно почему Вы так думаете и самое главное на основании чего?


то напишіть нормально, а не другіми словамі. це саме логічне пояснення цієї війни, оскільки підготовку до неї кацапія розпочала ще в середині 2000х, із пропагуванням ідеї про те що українці це фейкова нація. відзначте, що з грузинами такого не було, вони були поганими але грузинами. а ми, украинцы, "нє существуєм і нє должни".

після захоплення маріуполя першим ділом кинулись палити українські книжки. ось це їх мета - щоб ні країни, ні мови, ні людей українців не було.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 16:05

  rubux написав:
  buratinyo написав:rubux, fler,

Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.

А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?


Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.

ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.

Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.


Да, путин готовился. Разговоры о войне росии с Украиной доносились до моих ушей еще с 1998 годов. Тогда мне казалось это бредом выживших из ума бывших коммунистов, оставшихся не удел. Мир дружба казались несокрушимыми для меня, молодого и неопытного. К тому же в те года вопросы разоружения не сходили с первых страниц всех газет уже с десяток лет. Как оказалось разоружались мы, а росия принимала наше стратегически важное вооружение на свой баланс. А старики коммунисты видимо знали какие мысли обычно и традиционно бродят в кремле.

Принцип "разделяй и властвуй" не подходит для управления своими вооруженными силами, где единство является основным элементом мотивации. Желание рисковать головой падает до нуля у военнослужащих, когда они узнают о заметно лучшем снабжении в соседних подразделениях. Кстати, не именно ли это явилось настоящей причиной передислокации подразделений вагнера из Украины на росию и Беларусь?

росийские ЧВК выполняют функции черных коллекторов для чрезвычайно мощной корпорации (с вероятностью 99,99% для Газпрома): а именно - создают прецеденты для появления долгов, запугивают должников, создают отвлекающие проблемы на разных уровнях в том числе и на государственном с целью ослабить сопротивление последующему отжиму активов, не имеющего ничего общего с законностью. Кроме того чвк широко используются материнской компанией для создания проблем для ее конкурентов - например, без видимой причины наносят разрушающие удары по территории Сирии, где экономически выгодно строить газопровод Катару с запредельными газовыми запасами. По этой причине финансирование чвк осуществляет корпорация, как материнская компания. Можно допустить, что для выполнения чрезвычайно грязной и кровавой работы чвк получает финансирование через посредников с целью сохранения хоть какого-то добропорядочного имиджа для своей материнской компании.

Не читал Бжезинского. Но поинтересовался и с удивлением обнаружил как его книги на русском активно проталкиваются в росии. В кратких аннотациях его книг заметил строчки о том, что высоко он отзывался о путине и остро критиковал американскую политику. :mrgreen: Подозреваю, что перевод его книг на русский не совсем аутентичен.

А о какой книге Вы написали? Великая шахматная доска?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:22

  trololo написав:після захоплення маріуполя першим ділом кинулись палити українські книжки. ось це їх мета - щоб ні країни, ні мови, ні людей українців не було.

Хто, що й навіщо видаляє – поміркуйте на дозвіллі, розкиньте сірою речовиною.
Ця сторінка із кеша Google.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:49

Прораб

кацап неуиноуен? :D
trololo
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