Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Сер 30 сер, 2023 23:21

trololo написав: навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні. навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.

К сожалению, Вы полностью не в теме.Во первых, легко убедиться что долги в контексте газа существуют давно - аж с 90-х. Достаточно в инете по этой теме покопаться даже поверхностно. Речь о долгах и частных компаний и государственных. Подробнее все можно просмотреть на сайте ВРУ в разделе законодательство. Только нужно немного напрячь мозги, а не твердить что долгов нет потому что их не может быть и т.п.Может у вас есть документ, составленный между Газпромом и Нафтогазом Украины о том, что стороны не имеют финансовых претензий друг к другу? Тогда опубликуйте и закроем эту тему.Во вторых, на каком основании цены от государственного монополиста Вы называете рыночными? Напомню, что Газпром это компания с государственной долей собственности. Там им до рыночных цен на их газ как до "Києва рачки" - очень далеко.Что такое рынок российского газа в Украине? Что за новое понятие? Разъяснить не хотите?Касательно ракет и бомбардировщиков, типа, переданных в 90-х в счет долгов за газ в росию. То долгов за газ нет, то в счет долгов отдали вооружение, вам надо определиться уже. Никому неизвестно ни количество, ни состояние переданных вооружений. Это государственная тайна. С какого перепугу вам захотелось обсуждать здесь то, что не является информацией для каждого встречного? А вбросы в интернете не стоят ничего, как и любые другие вбросы от фсб. Поэтому данные о количествах вооружений в интернете всегда сильно искажены, как и данные о потерях в этой войне. Это элемент пропаганды, которая необходима для успешного ведения войны, навязанной росийским агрессором.Что касается суммы огромного долга, возникшего в связи с поставками газа, то этим вопросом владеют немногие люди. Ну, это акционеры Газпрома (путин в их числе), руководители Нафтогаза Украины и КМУ. Сумма долга, видимо, довольно спорная и очень большая для Газпрома, раз он решился взыскать ее с помощью СВО, не удовлетворившись отжатым в 2014 году Крымом.Раньше у Газпрома получались сложные операции с применением чвк, фсб и других государственных силовых структур росии. Не обо всех стало известно, прикрытие информационное довольно успешно водило людей за нос по всему миру. Все мы узнаем не сразу, а постепенно (с).Масштабы и сложность этих операций поражает.