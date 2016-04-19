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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.9 5 19
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
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15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
42%
8
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:16

  buratinyo написав:
  trololo написав:
  buratinyo написав:Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.


цей борг тільки в уяві кацапів

Вы что-то можете о нем рассказать?


навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:21

  trololo написав:навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.


К сожалению, Вы полностью не в теме.

Во первых, легко убедиться что долги в контексте газа существуют давно - аж с 90-х. Достаточно в инете по этой теме покопаться даже поверхностно. Речь о долгах и частных компаний и государственных. Подробнее все можно просмотреть на сайте ВРУ в разделе законодательство. Только нужно немного напрячь мозги, а не твердить что долгов нет потому что их не может быть и т.п.

Может у вас есть документ, составленный между Газпромом и Нафтогазом Украины о том, что стороны не имеют финансовых претензий друг к другу? Тогда опубликуйте и закроем эту тему. :?:

Во вторых, на каком основании цены от государственного монополиста Вы называете рыночными? Напомню, что Газпром это компания с государственной долей собственности. Там им до рыночных цен на их газ как до "Києва рачки" - очень далеко.

Что такое рынок российского газа в Украине? Что за новое понятие? Разъяснить не хотите?

Касательно ракет и бомбардировщиков, типа, переданных в 90-х в счет долгов за газ в росию. То долгов за газ нет, то в счет долгов отдали вооружение, вам надо определиться уже. Никому неизвестно ни количество, ни состояние переданных вооружений. Это государственная тайна. С какого перепугу вам захотелось обсуждать здесь то, что не является информацией для каждого встречного? А вбросы в интернете не стоят ничего, как и любые другие вбросы от фсб. Поэтому данные о количествах вооружений в интернете всегда сильно искажены, как и данные о потерях в этой войне. Это элемент пропаганды, которая необходима для успешного ведения войны, навязанной росийским агрессором.

Что касается суммы огромного долга, возникшего в связи с поставками газа, то этим вопросом владеют немногие люди. Ну, это акционеры Газпрома (путин в их числе), руководители Нафтогаза Украины и КМУ. Сумма долга, видимо, довольно спорная и очень большая для Газпрома, раз он решился взыскать ее с помощью СВО, не удовлетворившись отжатым в 2014 году Крымом.

Раньше у Газпрома получались сложные операции с применением чвк, фсб и других государственных силовых структур росии. Не обо всех стало известно, прикрытие информационное довольно успешно водило людей за нос по всему миру. Все мы узнаем не сразу, а постепенно (с).

Масштабы и сложность этих операций поражает.
buratinyo
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