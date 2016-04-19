|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:16
buratinyo написав: trololo написав: buratinyo написав:
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
цей борг тільки в уяві кацапів
Вы что-то можете о нем рассказать?
навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5582
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2606 раз.
- Подякували: 1384 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:54
trololo написав: buratinyo написав:
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
Вы что-то можете о нем рассказать?
навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
Среди работников вашей конторы нет разумных людей, переживающих за Украину, не говоря уже про такого бота как ты.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1573
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|