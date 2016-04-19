|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:16
buratinyo написав: trololo написав: buratinyo написав:
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
цей борг тільки в уяві кацапів
Вы что-то можете о нем рассказать?
навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5582
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2606 раз.
- Подякували: 1384 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:54
trololo написав: buratinyo написав:
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
Вы что-то можете о нем рассказать?
навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
Среди работников вашей конторы нет разумных людей, переживающих за Украину, не говоря уже про такого бота как ты.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1574
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 23:07
trololo написав:
росія вже всрала грошей на порядок більше, ніж всі ці віртуальні "борги", тому питання грошей і газу/газопроводів, як першопричини війни, десь на 20му місті. яка була реація хуйла на пройобані північні потоки? нульова. тому вся ваша писанина - це ватна пропаганда, яка намагається замилити нацистський характер цієї агрессії.
Демагогия. Поэтому ее легко разбить, имея на вооружении элементарную логику, которую боятся кремлевские методички и работники руской пропаганды.
Кремль и лично террорист путин не стесняется с самого начала объявить и пропагандировать нацистский характер для этой войны, которую он же и начал, хотя и пытался обвинять в нацизме почему-то нас. Нацисты это ведь всегда агрессоры, а не наоборот. Из этого нацистами выступает в нашем случае априори только росия. Или у кого-то здесь другое мнение? Нет? Тогда продолжим.
Получается что замыливать нацистский характер войны нет смысла для кремля, раз он сам ею активно пользуется уже не первый раз. Росияне некоторые еще верят, что руский нацизм это хорошо. Но это до тех пор пока потери не достигнут критического уровня определенного. Нацистский характер этой войны от путина это обертка, а истинная суть этой войны скрыта именно под этой оберткой. Причина войны всегда под сильной эмоциональной оберткой. Иначе быть не может потому, что кинуть массово людей на смертельную войну в другую страну ради непонятных своеобразных личных целей какой то группы людей из кремля не получится.
Из вышесказанного вытекает вывод: развенчание мифа путина о цели войны с Украиной создает как минимум проблемы кремлю с набором очередных солдат.
Некоторые не хотят разбираться в истинной причине этой войны. Тут надо мозги напрячь, а не хочется или не до этого. Другие же здесь только для перепоста и обсуждения вбросов против Украины и союзников, против нашего руководства и т.д. Поэтому и не с кем пока обсудить главное. Из голосовалки видно, что реальных людей на форуме почти нет.
Ну и наконец. Потери росии и выгода от войны для определенной группы людей в кремле вполне можно разделить. Например, захваченные в грабежах украинские серьезные ценности записать в активы Газпрома, а смерти и разбитую технику, потери среднего, мелкого, а уже и крупного руского бизнеса отнести в расходы для всего государства. Ведь когда акционеры Газпрома (а в их число которых входит и путин с патрушевым, мюллер, возможно меркель сильно запачкалась) интересы всего своего государства и всез россиян ставили выше чем свои личные финансовые? Пора уже прекращать быть наивными.
Интересы Газпрома и его акционеров являются главной причиной этой войны.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1574
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|