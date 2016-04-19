Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Нед 10 вер, 2023 23:07

trololo написав: росія вже всрала грошей на порядок більше, ніж всі ці віртуальні "борги", тому питання грошей і газу/газопроводів, як першопричини війни, десь на 20му місті. яка була реація хуйла на пройобані північні потоки? нульова. тому вся ваша писанина - це ватна пропаганда, яка намагається замилити нацистський характер цієї агрессії. росія вже всрала грошей на порядок більше, ніж всі ці віртуальні "борги", тому питання грошей і газу/газопроводів, як першопричини війни, десь на 20му місті. яка була реація хуйла на пройобані північні потоки? нульова. тому вся ваша писанина - це ватна пропаганда, яка намагається замилити нацистський характер цієї агрессії.

Демагогия. Поэтому ее легко разбить, имея на вооружении элементарную логику, которую боятся кремлевские методички и работники руской пропаганды.Кремль и лично террорист путин не стесняется с самого начала объявить и пропагандировать нацистский характер для этой войны, которую он же и начал, хотя и пытался обвинять в нацизме почему-то нас. Нацисты это ведь всегда агрессоры, а не наоборот. Из этого нацистами выступает в нашем случае априори только росия. Или у кого-то здесь другое мнение? Нет? Тогда продолжим.Получается что замыливать нацистский характер войны нет смысла для кремля, раз он сам ею активно пользуется уже не первый раз. Росияне некоторые еще верят, что руский нацизм это хорошо. Но это до тех пор пока потери не достигнут критического уровня определенного. Нацистский характер этой войны от путина это обертка, а истинная суть этой войны скрыта именно под этой оберткой. Причина войны всегда под сильной эмоциональной оберткой. Иначе быть не может потому, что кинуть массово людей на смертельную войну в другую страну ради непонятных своеобразных личных целей какой то группы людей из кремля не получится.Из вышесказанного вытекает вывод: развенчание мифа путина о цели войны с Украиной создает как минимум проблемы кремлю с набором очередных солдат.Некоторые не хотят разбираться в истинной причине этой войны. Тут надо мозги напрячь, а не хочется или не до этого. Другие же здесь только для перепоста и обсуждения вбросов против Украины и союзников, против нашего руководства и т.д. Поэтому и не с кем пока обсудить главное. Из голосовалки видно, что реальных людей на форуме почти нет.Ну и наконец. Потери росии и выгода от войны для определенной группы людей в кремле вполне можно разделить. Например, захваченные в грабежах украинские серьезные ценности записать в активы Газпрома, а смерти и разбитую технику, потери среднего, мелкого, а уже и крупного руского бизнеса отнести в расходы для всего государства. Ведь когда акционеры Газпрома (а в их число которых входит и путин с патрушевым, мюллер, возможно меркель сильно запачкалась) интересы всего своего государства и всез россиян ставили выше чем свои личные финансовые? Пора уже прекращать быть наивными.Интересы Газпрома и его акционеров являются главной причиной этой войны.