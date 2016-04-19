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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:13
unicdima написав: buratinyo написав:
Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.
і яких ресурсів не вистачає росії?
Как ни банально это может прозвучать, но росии не хватает валютной выручки чтобы жить очень богато и хорошо, используя эффект денежного мультипликатора в экономике.
А в контексте причины нашей войны росии не хватает той самой валютной выручки за поставленный ранее и так и не оплаченный газ, за наложенные Газпромом и так и не выплаченные суммы штрафов по газовым договорам. Это, на первый взгляд, может показаться сомнительным, понимаю. Но сомнительным только до тех пор, пока не станут ясными суммы тех самых претензий, выдвигаемых Газпромом и кремлем. При рассмотрении проблемы конструктивно вырисовывается очень убедительная картина и причина осуществления военной агрессии, связанная с долгами, становится однозначно главной.
Сразу же на поверхность всплывает очевидный вопрос - почему кремль не указывает прямо о вышеуказанной причине, а придумывает всякую тухлую туфту про НАТО, нацистов, националистов, милитаризацию? Ответ на этот вопрос заключается в самом перечне настоящих владельцев Газпрома, которые никогда не захотят чтобы простые росияне узнали, что жить они стали хуже и отдают они свои жизни сейчас исключительно ради финансовых интересов кучки акционеров, стремящихся не потерять свои громадные капиталы в крупнейшей в мире нефтегазовой компании. Тем более риски потери капиталов у акционеров возникли исключительно из-за грубых ошибок исполнительного руководства Газпрома. Там были откровенные проебы руководства. Такая правда уж точно не понравится росиянам в окопах, убивающих сейчас своих любимых друзей, родственников из Украины и будет сильно демотивировать даже наемников из чвк.
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:28
Итак, какие же ошибки руководства Газпрома создало проблемы его акционерам?
1. После развала СССР каждая республика, ставшая независимой, получила в свою собственность на своей территории часть советской газотранспортной системы. Конечно, все эти части ГТС различались по уровню распространения и развития в республиках, по конкурентным возможностям транспортировать природный газ дальше на экспорт, по проценту использования доступных мощностей для перекачки и как следствие по себестоимости транспортировки газа. Вместо того, чтобы создать единый центр управления всей екс-советской ГТС руководство Газпрома пожадничало, проебало момент и решило постепенно сожрать появившиеся независимые страны с относительно мелкими частями ГТС, вынуждая их избавиться от права собственности на эти части ГТС под разными предлогами (сначала долги, потом угрозы революций, угрозы войной, война). Для сжирания соседей и попытки быстро получить жир Газпром поднял цены на газ до небес, что в 90-е вызвало массу неплатежей за газ от конечных потребителей как юрлиц так и физлиц. Начали формироваться крупные долги перед Газпромом.
А правильное решение было таким: в собственниках Газпрома должны были быть все правительства из стран бывшего СССР, а в качестве доли в Уставной фонд эти правительства должны были внести свои части ГТС в полном размере. В таком случае цена на природный газ по всем странам бывшего СССР была бы одинаковой и приемлемой для всех. И самое главное, Газпром стал бы приносить доход всем, что справедливо и развивался он бы при поддержке всех стран бывшего советского союза, а не только. При этом конкурентоспособность всего Газпрома выросла бы в несколько раз, позволив бы ему достичь мирового величия на 20 лет раньше, при этом не задирая цены для ближайших стран и не мешая им экономически развиваться быстрее.
2. Руководство Газпрома, задрав цены на газ для соседних стран в 90-х и не требуя предоплаты под благим видом, не учло современные на тот момент условия ведения бизнеса. А именно - среди покупателей газа было много частных компаний, в уставных фондах которых числились одни старые потрепанные стулья и мусорные корзины. Естественно, когда пришло время платить Газпрому за поставленный таким покупателям газ, начались процедуры объявления банкротства. При этом что либо получить официально с какой-то обанкротившейся фирмочки было практически невозможно. Денег никаких на момент банкротства у нее уже не было, а потрепанные стулья и мусорные корзины Газпрому были не нужны.
В таких случаях и тогда, и сейчас тоже сильно обозленный кредитор нанимает бандитов, коллекторов, чвк для поиска и предъявления угроз директорам и учредителям таких компаний. Конечно, при этом остаются горы трупов всегда, особенно среди тех, кто не успел хорошо спрятаться или не способен хоть чем-то отработать свои долги.
Например, напарник бывшей украинский газовой королевы Ю. Тимошенко - П.Лазаренко спрятался аж в американской тюрьме от Газпрома. Вполне удачная попытка спрятаться, не смотря на то, что большей части денег он все-таки вроде лишился, судя только по сообщениям в СМИ. Но получил ли при этом что-то Газпром - точно неизвестно.
Про трупы давние не интересно, особенно сейчас. Тем более они уже ничего не скажут. Остается интересным перечень людей, которые захотели и вероятно смогли отработать свои долги перед Газпромом и по этой причине еще живут.
Начать можно с упомянутой уже Ю.Тимошенко, главой ЕЭСУ - самого крупного должника перед Газпромом среди частных компаний в 90-х и которой уж очень симпатизировал по тв
путин до своей президентской карьеры, будучи на тот момент куратором Газпрома. Почему она попала сейчас в наше внимание? Ее биография даже на тот момент была крайне неподходящей для того, чтобы стать даже простым гос.чиновником. А в 90-х совсем недавно будучи главой скандальной компании банкрота Тимошенко вдруг становится народным депутатом и даже премьер-министром Украины на фоне сильной поддержки из кремля. Тут бы ею заинтересоваться СБУ. Но... Кучма тогда еще верил рекомендациям из кремля. Ему очень нужен был премьер-министр с опытом работы с Газпромом чтобы решить вопросы с государственными долгами перед Газпромом, которые почему-то росли, а не снижались с каждым годом, что портило внешнеторговое сальдо, за которым Кучма старательно следил, понимая его важность для перспектив развития экономики. Поэтому Кучма не возражал против Тимошенко, о чем потом очень пожалел - ведь она работать пришла для возврата своего долга Газпрому.
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:01
buratinyo Та ти замахав своїм Газпромом.
Яке відношення Газпрому до цієї війни? - Ніяке!
Подивись на опитування - є аж 3 пункти пов'язані з газом - 4, 5 і 8. За них проголосувало сумарно 2 людини. Люди не вважають газ і Газпром причиною війни! Крапка.
Це чисто твоя версія(теорія). І аргументи твої слабенькі. Яке відношення мають Кучма і Лазаренко до цієї війни? Вже 20 років пройшло з часів Кучми.
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andrijk777
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:37
andrijk777 написав:buratinyo
Та ти замахав своїм Газпромом.
Яке відношення Газпрому до цієї війни? - Ніяке!
Подивись на опитування - є аж 3 пункти пов'язані з газом - 4, 5 і 8. За них проголосувало сумарно 2 людини. Люди не вважають газ і Газпром причиною війни! Крапка.
Це чисто твоя версія(теорія). І аргументи твої слабенькі. Яке відношення мають Кучма і Лазаренко до цієї війни? Вже 20 років пройшло з часів Кучми.
Благодарю за реакцию в целом. Отвечу тебе тоже без задержек.
1. Ты еще не дорос, чтобы тыкать взрослым дядям. Подумай об этом.
2. Со своими конспирологическими теориями ты просто смешон. Ладно, если бы хотя бы эти теории были твои собственные и ты пытался найти хоть какие то доказательства им. Так нет, они явно чужие и постоянно приводят тебя к ложным выводам в отношении многих событий вокруг войны. Ты это видишь и понимаешь, но разобраться в причине постоянных своих ошибок не можешь. Разобраться подскажу, как старший и опытный. Все используемые тобой теории, широко распространенные в сми фсб и ко, ложные. А ты используешь именно их в попытках структурировать что-то у себя в голове в контексте текущих событий. При этом ты забываешь, что все эти теории без доказательств (или в лучшем случае в качестве доказательств применена демагогия), следовательно применять их нельзя для себя.
3. Касательно опроса в теме обратил внимание на твое замечание.
2 человека проголосовавших это уже сила, особенно если люди в теме и мыслят стратегически. Благодарю. А за какой пункт ты голосовал? Напомни.
4. Версия газовой причины этой войны имеет документальные доказательства
, а не манипуляции под видом аргументов. Аргументы это понятие больше для всяких лживых теорий, отвлекающих внимание от правды, от истины. Например, аргументом для теории о том, что США осуществляли развал СССР, является то, что они как бы и добились этого. А контраргументы при этом естественно отбрасываются или пренебрежительно забываются.
5. Кучма, Лазаренко и Тимошенко стояли у истоков газового конфликта, который принял громадные размеры с течением лет. А что есть конструктивные возражения этому? Изложи. Буду рад.
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buratinyo
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