Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Нед 18 лют, 2024 18:37

Итак, очередной план по изъятию денег за газовые долги, который нужно было бы составить к 2004 году.Итак какие основные трудности по возврату долга должны решить за счет плана:- и на должности президента Украины, и премьер-министра нужны свои люди, которые совместными усилиями привлекут все ресурсы в стране и за рубежом для выплаты крупных долга и штрафа по старому газовому договору; из прошлого опыта нельзя допустить на этих должностях людей Кучмы, который категорически не признает штраф и часть долга, считают их спорными.- зафиксировать юридически обязательства Нафтогаза Украины выплатить Газпрому упомянутые штраф и долг, делая их бесспорными обязательствами в будущем, так как штраф мог быть оспорен в суде. Хорошо бы оформить это все в виде нового договора на поставку газа по цене, в которую бы были включены все долги. А старый договор газовый надо разорвать, но так как в нем предусмотрен крупный штраф для стороны, которая будет инициировать его разрыв, то надо чтобы свои новые премьер-министр и президент Украины как бы придумали повод сами для разрыва выгодного для Украины газового договора. Это нужно Газпрому еще и для сохранения имиджа надежной компании, которая не разрывает договора с покупателями.1. Выбор кандидата в Украине из агентов кремля в качестве кандидата на пост президента Украины для выборов 2004 года. Финансирование этого кандидата в его предвыборной гонке, обеспечение ему победы. Рядом с ним и активно помогать ему на выборах должна была быть Тимошенко Ю., как будущий премьер-министр и специалист по "выгодным" газовым контрактам.2. Обеспечение максимально громкой победы своего кандидата на выборах с привлечением специалистов разного профиля. Обеспечения ему в сми различными манипуляционными статьями статуса человека, которому верят и в Украине и в Европе.3. Подготовка уже новым президентом всевозможных эмоциональных оснований для украинцев для объяснения будущего разрыва старого выгодного газового договора с Газпромом. Вытягивание из истории негативных событий с целью создания прецедентов для ссор с росией, с ее народами. Далее замена эффективной много векторной политики от Кучмы на одну проевропейскую с целью получения оснований для получения европейских валютных кредитов, с одной стороны, и приучению украинцев к мысли о необходимости скорой оплаты за газ по европейским ценам - как все в Европе. Ага.А россиян приучаем к мысли, что Украина продалась европе и СШП. Далее публичная ссора с Газпромом и инициатива на подписание нового газового контракта от обоих агентов кремля в Украине и разрыва старого. Чуть позже публичное "осознание" факта, что кроме Газпрома газ в Украину поставить никто не может и что новая цена на газ - это плата за свободу и прочий манипуляционный обман от нового президента и премьер-министра.4. Подписание нового газового договора с Газпромом - и чрезвычайно дорого, и высокий минимальный объем закупок. Обеспечивает технически премьер-министр. Поддержка графика платежей сначала будет сначала за счет государственных валютных резервов, падение которых сдерживается за счет поступления в страну европейских валютных кредитов.5. Естественный проигрыш двух агентов кремля на следующих выборах. Но сделать следующему президенту Украины уже почти ничего будет нельзя - газовый договор будет оформлен надежно. Этому будет мешать также привыкание россиян к мысли о том, что украинцы уже не те и жалеть их не надо - пусть платят.