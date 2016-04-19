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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.4 5 23
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
26%
6
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:44

buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 20:48

  yama написав:buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .


Зрозумів логіку.

Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?

Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.

Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває що нівілюють.

Стосовно Сирії та Іраку можливо не нафта скоріш за все стала причиною війн на території країн. А саме територія, через яку інвестори планували будівництво нафтопроводу. Замовник війни створив в цих країнах умови, від яких інвесторам будувати газопровід перехотілось. Звичайно це припущення.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 13 лют, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 22:54

Кстати, судя по интервью американскому журналисту Карлсону путин оказывается склоняется к причине войны, которая указана под номером 14 в приведенной здесь выше голосовалке. Т.е. ему не дают покоя лавры Гитлера, которого он начал явно оправдывать в развязывании второй мировой войны. Гитлера поляки вынудили начать мировую войну оказывается. Территорию польскую ему не отдали видите ли, на которую он глаз положил. :mrgreen:

Понятное дело, что фсбешник всегда врет на публике. Настоящую главную причину войны он продолжает замалчивать, чтобы не навредить заинтересованной стороне, которая уже немножечко похудела за два года.

Но заметьте, что тему природного газа он все равно при этом не смог обойти. :!:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:53

  buratinyo написав:Первые пункты этого плана с удивительной точностью Газпром не только придумал, но и реализовал к 2000 году с единственным отличием в том, что Тимошенко Ю. стала вице-премьером ... в топливо-энергетическом комплексе с 1999 по 2001 годы.
....

Кучма держался и крутился как мог - денег таких в валютных резервах не было поэтому отдавал штраф всем, чем только можно было найти в Украине. Но при этом пытался торговаться и уменьшить сумму штрафа путем всяческих переговоров. Остров Тузла он отстоял. Но Газпром выставил предложение повысить цену на газ в договоре, Кучма не соглашался ни в какую - он понимал, что промышленность Украины этого не потянет. И настаивал на сохранении старого действующего договора, а также отмены запрета на реэкспорт.

Перед Газпромом вновь стала задача - получить деньги за выставленный штраф, зная о том, что в Украине их нет в государственных резервах. Но теперь у Газпрома появился очень успешный опыт внедрения своих агентов на самый высокий уровень руководства в Украине, а также отработанная технология вывода людей на митинги против украинских государственных деятелей, мешающих Газпрому в получении сверхдоходов.

Интересно, как бы участники форума решили эту задачу и какой план действий бы составили. Может у кого-то есть варианты?


Так как предложений нет, то попытаемся составить такой план самостоятельно с учетом предыдущих достижений Газпрома в выбивании долгов 90-х за поставленный газ, а также опробированных и освоенных им технологий внедрения в государственную власть страны должника.

Так как исходные данные серьезно поменялись и долги за газ 90-х из частных превратились в (немного спорные) украинские государственные благодаря вице-премьеру Тимошенко Ю., то будем составлять не продолжение предыдущего плана, а уже новый план.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:37

Итак, очередной план по изъятию денег за газовые долги, который нужно было бы составить к 2004 году.

Итак какие основные трудности по возврату долга должны решить за счет плана:
- и на должности президента Украины, и премьер-министра нужны свои люди, которые совместными усилиями привлекут все ресурсы в стране и за рубежом для выплаты крупных долга и штрафа по старому газовому договору; из прошлого опыта нельзя допустить на этих должностях людей Кучмы, который категорически не признает штраф и часть долга, считают их спорными.
- зафиксировать юридически обязательства Нафтогаза Украины выплатить Газпрому упомянутые штраф и долг, делая их бесспорными обязательствами в будущем, так как штраф мог быть оспорен в суде. Хорошо бы оформить это все в виде нового договора на поставку газа по цене, в которую бы были включены все долги. А старый договор газовый надо разорвать, но так как в нем предусмотрен крупный штраф для стороны, которая будет инициировать его разрыв, то надо чтобы свои новые премьер-министр и президент Украины как бы придумали повод сами для разрыва выгодного для Украины газового договора. Это нужно Газпрому еще и для сохранения имиджа надежной компании, которая не разрывает договора с покупателями.

Итак очередной общий план кремля мог быть следующим.
1. Выбор кандидата в Украине из агентов кремля в качестве кандидата на пост президента Украины для выборов 2004 года. Финансирование этого кандидата в его предвыборной гонке, обеспечение ему победы. Рядом с ним и активно помогать ему на выборах должна была быть Тимошенко Ю., как будущий премьер-министр и специалист по "выгодным" газовым контрактам. :mrgreen:
2. Обеспечение максимально громкой победы своего кандидата на выборах с привлечением специалистов разного профиля. Обеспечения ему в сми различными манипуляционными статьями статуса человека, которому верят и в Украине и в Европе.
3. Подготовка уже новым президентом всевозможных эмоциональных оснований для украинцев для объяснения будущего разрыва старого выгодного газового договора с Газпромом. Вытягивание из истории негативных событий с целью создания прецедентов для ссор с росией, с ее народами. Далее замена эффективной много векторной политики от Кучмы на одну проевропейскую с целью получения оснований для получения европейских валютных кредитов, с одной стороны, и приучению украинцев к мысли о необходимости скорой оплаты за газ по европейским ценам - как все в Европе. Ага. :mrgreen: А россиян приучаем к мысли, что Украина продалась европе и СШП. Далее публичная ссора с Газпромом и инициатива на подписание нового газового контракта от обоих агентов кремля в Украине и разрыва старого. Чуть позже публичное "осознание" факта, что кроме Газпрома газ в Украину поставить никто не может и что новая цена на газ - это плата за свободу и прочий манипуляционный обман от нового президента и премьер-министра.
4. Подписание нового газового договора с Газпромом - и чрезвычайно дорого, и высокий минимальный объем закупок. Обеспечивает технически премьер-министр. Поддержка графика платежей сначала будет сначала за счет государственных валютных резервов, падение которых сдерживается за счет поступления в страну европейских валютных кредитов. Получается, что штраф и старые долги за газ будут выплачены Нафтогазом Украины, хотя и в рассрочку. Но это возможно что лучше, что можно придумать, когда в валютных резервах Украины денег на выплату штрафа одним платежом нет.
5. Естественный проигрыш двух агентов кремля на следующих выборах. Но сделать следующему президенту Украины уже почти ничего будет нельзя - газовый договор будет оформлен надежно. Этому будет мешать также привыкание россиян к мысли о том, что украинцы уже не те и жалеть их не надо - пусть платят.

:shock:
buratinyo
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