Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

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Додано: Нед 11 лют, 2024 23:44
buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
Додано: Вів 13 лют, 2024 20:48
Зрозумів логіку.
Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?
Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.
Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває що нівілюють.
Стосовно Сирії та Іраку можливо не нафта скоріш за все стала причиною війн на території країн. А саме територія, через яку інвестори планували будівництво нафтопроводу. Замовник війни створив в цих країнах умови, від яких інвесторам будувати газопровід перехотілось. Звичайно це припущення.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 13 лют, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лют, 2024 22:54
Кстати, судя по интервью американскому журналисту Карлсону путин оказывается склоняется к причине войны, которая указана под номером 14 в приведенной здесь выше голосовалке. Т.е. ему не дают покоя лавры Гитлера, которого он начал явно оправдывать в развязывании второй мировой войны. Гитлера поляки вынудили начать мировую войну оказывается. Территорию польскую ему не отдали видите ли, на которую он глаз положил.
Понятное дело, что фсбешник всегда врет на публике. Настоящую главную причину войны он продолжает замалчивать, чтобы не навредить заинтересованной стороне, которая уже немножечко похудела за два года.
Но заметьте, что тему природного газа он все равно при этом не смог обойти.
Додано: Суб 17 лют, 2024 16:53
Так как предложений нет, то попытаемся составить такой план самостоятельно с учетом предыдущих достижений Газпрома в выбивании долгов 90-х за поставленный газ, а также опробированных и освоенных им технологий внедрения в государственную власть страны должника.
Так как исходные данные серьезно поменялись и долги за газ 90-х из частных превратились в (немного спорные) украинские государственные благодаря вице-премьеру Тимошенко Ю., то будем составлять не продолжение предыдущего плана, а уже новый план.
Додано: Нед 18 лют, 2024 18:37
Итак, очередной план по изъятию денег за газовые долги, который нужно было бы составить к 2004 году.
Итак какие основные трудности по возврату долга должны решить за счет плана:
- и на должности президента Украины, и премьер-министра нужны свои люди, которые совместными усилиями привлекут все ресурсы в стране и за рубежом для выплаты крупных долга и штрафа по старому газовому договору; из прошлого опыта нельзя допустить на этих должностях людей Кучмы, который категорически не признает штраф и часть долга, считают их спорными.
- зафиксировать юридически обязательства Нафтогаза Украины выплатить Газпрому упомянутые штраф и долг, делая их бесспорными обязательствами в будущем, так как штраф мог быть оспорен в суде. Хорошо бы оформить это все в виде нового договора на поставку газа по цене, в которую бы были включены все долги. А старый договор газовый надо разорвать, но так как в нем предусмотрен крупный штраф для стороны, которая будет инициировать его разрыв, то надо чтобы свои новые премьер-министр и президент Украины как бы придумали повод сами для разрыва выгодного для Украины газового договора. Это нужно Газпрому еще и для сохранения имиджа надежной компании, которая не разрывает договора с покупателями.
Итак очередной общий план кремля мог быть следующим.
1. Выбор кандидата в Украине из агентов кремля в качестве кандидата на пост президента Украины для выборов 2004 года. Финансирование этого кандидата в его предвыборной гонке, обеспечение ему победы. Рядом с ним и активно помогать ему на выборах должна была быть Тимошенко Ю., как будущий премьер-министр и специалист по "выгодным" газовым контрактам.
2. Обеспечение максимально громкой победы своего кандидата на выборах с привлечением специалистов разного профиля. Обеспечения ему в сми различными манипуляционными статьями статуса человека, которому верят и в Украине и в Европе.
3. Подготовка уже новым президентом всевозможных эмоциональных оснований для украинцев для объяснения будущего разрыва старого выгодного газового договора с Газпромом. Вытягивание из истории негативных событий с целью создания прецедентов для ссор с росией, с ее народами. Далее замена эффективной много векторной политики от Кучмы на одну проевропейскую с целью получения оснований для получения европейских валютных кредитов, с одной стороны, и приучению украинцев к мысли о необходимости скорой оплаты за газ по европейским ценам - как все в Европе. Ага. А россиян приучаем к мысли, что Украина продалась европе и СШП. Далее публичная ссора с Газпромом и инициатива на подписание нового газового контракта от обоих агентов кремля в Украине и разрыва старого. Чуть позже публичное "осознание" факта, что кроме Газпрома газ в Украину поставить никто не может и что новая цена на газ - это плата за свободу и прочий манипуляционный обман от нового президента и премьер-министра.
4. Подписание нового газового договора с Газпромом - и чрезвычайно дорого, и высокий минимальный объем закупок. Обеспечивает технически премьер-министр. Поддержка графика платежей сначала будет сначала за счет государственных валютных резервов, падение которых сдерживается за счет поступления в страну европейских валютных кредитов. Получается, что штраф и старые долги за газ будут выплачены Нафтогазом Украины, хотя и в рассрочку. Но это возможно что лучше, что можно придумать, когда в валютных резервах Украины денег на выплату штрафа одним платежом нет.
5. Естественный проигрыш двух агентов кремля на следующих выборах. Но сделать следующему президенту Украины уже почти ничего будет нельзя - газовый договор будет оформлен надежно. Этому будет мешать также привыкание россиян к мысли о том, что украинцы уже не те и жалеть их не надо - пусть платят.
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