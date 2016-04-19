Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 25 вер, 2025 14:30

Hotab написав:

. Думав на той момент про особисту мотивацію для путіна (або групи із нагадуючих путіна, якщо він ще живий.Щодо ударів ЗСУ по умовним НПЗ, що належать Газпрому - святій корові путіна. У контексті газової причини війни це самий правильний напрямок ударів з боку ЗСУ. Бо знецінення активів Газпрому в більшому розміру, ніж сумарне надходження доходів від війни та окупації частини України, викличе необхідність для кремля (головного акціонера Газпрому) прикласти зусиль щоб надати роз'яснення типовим росіянам чому війну вигідно завершувати саме зараз.Можливо Трамп таки добре знає свою справу, не зважаючи що вигляд у нього трохи дурнуватий буває на людях. Але на це ще стараються залежні ЗМІ. Незалежних же ж, як усі підозрюють, ще не роблять. Він маніпулює для американських виборців, яких підводять до думки, що так брехати президенту США, як це постійно робить путін, ніззя. Ми ж до нього тільки по-доброму, а він як смердливий пес. Тому треба витягнути кнута.Американський виборець має вибрати між збереженням США стану світового лідера або моя хата скраю - нічого не знаю.Щодо дружби кремля з Китаєм вона можлива, звичайно. Але тільки коли це вигідно Китаю. Бо одне діло продавати китайські машини у росію, а зовсім інше у США. Китай піднявся за рахунок торгівлі, а росія за рахунок пограбувань сусідів або раніше завойованих народів. І це головна різниця, яка нам дає надію на слабкість цього союзу і збереження України. Бо мало кому насподобі російській алкаш, який регулярно грабує своїх сусідів і тепер він підозріло поглядає ще й на твій гаманець. І ти починаєш вже думати коли і як його б уїбати, щоб він викинув свої дурні подумки тимчасово або назавжди.