Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:26
Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
Hotab
Повідомлень: 16528
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2496 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:44
Hotab написав:
Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
Та подібне списання усім буде пофіг, бо здорова логіка скаже нормальним діловим полякам (на відміну від відсутність логіки у упоротій русні), що уламки без наявності шахедів не падають з неба на склади з озброєнням, призначеним для захисту Польщі. Тому треба готовитись до війни з кремлем, який явно хоче слави Гітлера, тупо провалив мирну операцію віджиму українських активів для Газпрому в Україні
Найбільша доля звичайних поляків (лохів) скаже, що досить допомогати Україні, бо колись була волинська різанина, яку мирно рознімало НКВД
, та скоріш за все це українська чи американська провокація. Бо це вигідно Зеленському і Трампу.
А невелика доля інтелектуальних поляків скаже, що це по Україні хірячили й незаплановано залетіли до Польщі й нанесли удари, бо штучний інтелект умовного "шахеду" вишукує любі військові цілі, що знаходяться внизу під пролітаючим шахедом.
buratinyo
Повідомлень: 1875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:49
Починають прояснюватися усі плюси та мінуси відправки шахедів на Польщу.
Для кремля:
1. Спроба блокування військових авіаперевезень на територію Польщі, яка є посередником для поставок зброї до України перед головним наступом росії в Україні, що ось-ось почнеться.
Можливості: керівництво Польщі змінилось на ссикунів та не наважиться на відповідь. Там вже немає вбитого руснею Качинського. Максимум для Польщі це спробують збивати копійошні шахеди ракетами вартістью під мілліон долларів США кожна і почнуть переговори про допомогу.
Ризики: Ризик відповіді від НАТО мінімальний у зв'язку з початком складного та вартістного процесу модернізації озброєння, а також великого числа невеликих (і тому ссикливих) країн у складі НАТО. Ризик початку бомбардувань глибанними бомбами, а-ля Ірана, з боку Трампа контрольований, бо Трамп вже або давно завербований кремлем, або очікуванно відповість взаємністю за допомогу зайняти пост президента США використовуючі російські технології політичних маніпуляцій.
2. Зміни у планах постачання ракетної та іншої зброї в Україну у бік скорочення.
Можливості: Петріотів та ракет до них скоро буде не достатньо на країн НАТО, не кажучі про Україну.
Ризики: доля ракет Петріот у ППО України неустанно знижується, а доля різноманітних БПЛА кратно збільшується, у тому числі виробництва України.
Для нас:
1. Це можливість надходження допомоги у вигляді другого фронту.
Можливості: посиляться ракетні та інші обстріли не тільки НПЗ та газорозподільчих станцій на росії, а й безпосередньо Москви з ризиком ураження керівництва кремля - головних терриристів світу на зараз. Пошкодження будівлі КМУ надає усі права на це нам та нашим стратегічним партерам.
Ризики: Польща має патологічний історичний страх перед Москвою (у другій світовій війні кремль спровоцирував волиньску різанину, тайно вбив польских військових полонених, у наші часи безкарно вбив саме ефективне керівництво Польщі за всі часи її існування та розслідування авіакатастрофи заблокував незалежним експертам) та Україною, на яку переклало свою вину НКВД за свої злочини. Тому будуть звинувачувать одночасно і росію (правильно), і нас (безпідставно).
buratinyo
Повідомлень: 1875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:58
Пройшло вже два тижні з дати написааня попереднього повідомлення. За цей час події трохи сформувались у такому сенсі. Ми і агрессор б'ємо один іншому по слабким місцям.
А саме, з нашого боку це удари БПЛА по НПЗ і газорозподільчим станціям, виробництву БПЛА, засобам ППО, РСЗО та іншим ракетним системам. Звісно і по військовим злочинцям, перетнувшим наш кордон. А з боку кремлівських фашистів - по шляхам закордонної військової допомоги, різноманітним виробництвам та по особовому складу ЗСУ.
buratinyo
Повідомлень: 1875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:02
Особовому
Hotab
Повідомлень: 16528
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2496 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 вер, 2025 14:30
Звичайно
Hotab написав:
Особовому
. Думав на той момент про особисту мотивацію для путіна (або групи із нагадуючих путіна, якщо він ще живий.
Щодо ударів ЗСУ по умовним НПЗ, що належать Газпрому - святій корові путіна. У контексті газової причини війни це самий правильний напрямок ударів з боку ЗСУ. Бо знецінення активів Газпрому в більшому розміру, ніж сумарне надходження доходів від війни та окупації частини України, викличе необхідність для кремля (головного акціонера Газпрому) прикласти зусиль щоб надати роз'яснення типовим росіянам чому війну вигідно завершувати саме зараз.
Можливо Трамп таки добре знає свою справу, не зважаючи що вигляд у нього трохи дурнуватий буває на людях. Але на це ще стараються залежні ЗМІ. Незалежних же ж, як усі підозрюють, ще не роблять. Він маніпулює для американських виборців, яких підводять до думки, що так брехати президенту США, як це постійно робить путін, ніззя. Ми ж до нього тільки по-доброму, а він як смердливий пес. Тому треба витягнути кнута.
Американський виборець має вибрати між збереженням США стану світового лідера або моя хата скраю - нічого не знаю.
Щодо дружби кремля з Китаєм вона можлива, звичайно. Але тільки коли це вигідно Китаю. Бо одне діло продавати китайські машини у росію, а зовсім інше у США. Китай піднявся за рахунок торгівлі, а росія за рахунок пограбувань сусідів або раніше завойованих народів. І це головна різниця, яка нам дає надію на слабкість цього союзу і збереження України. Бо мало кому насподобі російській алкаш, який регулярно грабує своїх сусідів і тепер він підозріло поглядає ще й на твій гаманець. І ти починаєш вже думати коли і як його б уїбати, щоб він викинув свої дурні подумки тимчасово або назавжди.
buratinyo
Повідомлень: 1875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 13:19
В продолжение хрупкости, по моему мнению, нынешнего союза Китая и росии я обратился к истории, которая конечно как всегда перекручена. Помню как когда-то в армии политрук ярко расписывал победу СССР в конфликте с КНР за остров Даманский. Типа там есть чем гордиться. Но как известно для объективной оценки батального события лучше всего выслушать все стороны конфликта.
Выясняется, что остров Даманский (размеры его 1800х700 метров максимум
), китайцы его называют остров Чжэньбаодао, никому не принадлежал сначала из-за того, что он появился только со временем из-за размывания китайского берега, что является особенностью течения реки Уссури. Остров и сегодня периодически уходит полностью под воду во время разливов на реке. За счет этих разливов там образовались заливные луга, довольно ценные для китайского традиционного сельского хозяйства, но нафиг не нужные СССР. Но СССР раньше настоял на том, чтобы государственная граница с КНР проходила, как и по прошлому царскому договору, не по фарватеру реки, а вдоль именно китайского берега. Что несправедливо, так как только китайский берег размывается течениями и за счет него образовываются острова (пусть даже временно), которые по договору формально относятся уже к территории СССР. Получался своеобразный отжим
китайских территорий без войны, за счет природы и это противоречило Положению Парижской мирной конференции 1919 года.
Отжим территорий... Что-то знакомым навеяло, остров Тузла, это в крови у кремля сидит.
Потом был короткий военный конфликт из-за этого маленького острова, в котором формально китайский полк выступил против советской дивизии, в результате которого остров остался на балансе СССР, а последствия сего конфликта привели к дружбе между США и Китаем против СССР и в результате к развитию Китая до нынешнего заоблачного уровня. Ну, и в итоге остров все равно юридически стал китайским позже. Это и справедливо, и соответствует международным нормам.
Вышеизложенное является ярким свидетельство недальновидности кремлевских политиков. Создать проблемы стране фактически из ничего, из воздуха. Сегодня, как мне кажется, у них ничего не изменилось - стереть украинские села и городишки по лживым мотивам, одержать сомнительную недопобеду и просрать добрый благополучный процветающий мир со всеми соседями - это так привычно для них оказывается.
buratinyo
Повідомлень: 1875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 жов, 2025 10:22
Еще никто не систематизировал известные проверенные и подтвержденные данные про нынешнюю систему управления росией нынешним путинским кремлем. В контексте причин войны, рассматриваемых здесь, это будет точно интересно и даст лучшее понимание таких вопросов как:
1) почему путин повышает ставки в локальной пока что войне, которую давно пора завершить?
2) почему у читателей здесь столько много версий о причине войны, и нет ни одной бесспорной при этом? возможно все названные причины нужно ранжировать и объединить? а может пора добавить еще не названную, которая у всех на языке?
3) почему Трамп так облизывает путина, возможно мы чего-то не знаем или не обратили на что-то внимание?
4) почему сегодня риск возникновения ядерной войны превышает все риски в прошлом, включая риски во время Карибского кризиса?
buratinyo
Повідомлень: 1875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
