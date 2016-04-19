Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 13 жов, 2025 09:55

Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:

- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).

- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.



Китай не способен одновременно воевать с Индией, Пакистаном и Тайванем Китай не способен одновременно воевать с Индией, Пакистаном и Тайванем

Тут вроде Афганистан с Пакистаном зарубились на границе. Подробности неизвестны, но мы уже готовы к таким неожиданностям, они уже были указаны в Варианте А. Но я еще не говорил о том, что Запад вполне может выбрать промежуточный вариант лавирования между двумя вариантами. Вот именно поэтому серьезная помощь Украине в виде Томагавков так тормозится Трампом. Остается надеяться, что Вариант Б продолжает оставаться приоритетным выбором Запада.Но давай продолжим в контексте самого важного для Украины. И в контексте газовой причины войны изложу логику завершения войны с кремлевской мафиозной росией.Война является функцией от размера непогашенного долга, связанного с поставками природного газа Газпромом, в который теперь кремль формально включает и военные издержки России. кремль ведет себя именно так, как описывает упомянутая функция - он не приостанавливает наступления и обстрелы ни на день.Из этого следует, что существует три варианта завершения войны.1.: Захват украинских активов на сумму, которую кремль сочтёт эквивалентной первоначальному долгу + всевозможные штрафы + все военные расходы с 2014 года. При таком варианте кремлю может потребоваться полная ликвидации украинской государственности, так как война оказалась неожиданно высокозатратной и кровопролитной.2.: Сделка, по которой Украина юридически признаёт потерю территорий со всеми активами в обмен на полное списание всех финансовых претензий.3.: Системный крах российского агрессора и его государственности, при котором правопреемник отказывается от претензий, и долг становится нерелевантным. ВС рф в таком случае сами покинут захваченные территории Украины.На мой взгляд, Запад опасается только Варианта 1 для Украины, так как это приведет к усиленному метастазированию агрессий по всему миру, как указано в Варианте А для Запада.Украина формально явно против Вариантов и 1, и даже 2. Но добиться Варианта 3 пока нет ресурсов (финансовых, человеческих, военных).кремль формально пока стремится реализовать только Вариант 1, но сегодня уже возможно рассматривает реально в голове и Вариант 2 в качестве запасного. Ведь заказчик войны, а это Газпром, уже устал от ухудшения качества захваченных украинских активов и это в добавок к появившимся проблемам для него на газовом рынке в ЕС и в самой росии. Но это полбеды. Неудача в войне для росии вызовет поиск виновных в кремле. И даже самый последний российский алкаш будет желать смерти путину и его окружению во время системного краха. Они сделали ставку, где проигрыш для них означает смерть во время неизбежных зачисток виновных.