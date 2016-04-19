|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:10
Vadim_ написав: buratinyo написав:
Непредсказуемость поведения путина: Становится невозможно предсказать «красные линии» кремля, потому что они могут определяться не геополитическим расчетом, а внутренними страхами и маниакальными идеями лидера.
Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:
- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).
- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.
М-да, перспектива удручающая. Что же делать?
Китай не способен одновременно воевать с Индией , Пакистаном и Тайванем
Ну, оценивать военный потенциал чужой страны у меня нет ни возможностей, ни знаний, ни наличия объективной информации.
Китай может начать войну только с Тайванем, а Индия отдельно только с Пакистаном. Индия с Пакистаном уже немного повоевали недавно между собой, но разумно решили приостановить конфликт как можно скорее. Так как обе эти страны обладают ядерным оружием, которое для любого здорового психически правительства является сильным сдерживающим фактором. Следовательно можно по этому признаку (стремление быстро завершать вооруженные конфликты) считать правительства Индии и Пакистана психически уравновешенными или здоровыми.
росия не только не стремится завершить войну, но она фактически пытается развязать новую с оборонным военным союзом НАТО, в состав которого включены страны с ядерным оружием.
Следовательно параноидальное расстройство руководства в кремле по этому признаку тоже подтверждается.
Додано: Пон 13 жов, 2025 09:55
Vadim_ написав: buratinyo написав:
Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:
- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).
- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.
М-да, перспектива удручающая. Что же делать?
Китай не способен одновременно воевать с Индией, Пакистаном и Тайванем
Тут вроде Афганистан с Пакистаном зарубились на границе. Подробности неизвестны, но мы уже готовы к таким неожиданностям, они уже были указаны в Варианте А. Но я еще не говорил о том, что Запад вполне может выбрать промежуточный вариант лавирования между двумя вариантами. Вот именно поэтому серьезная помощь Украине в виде Томагавков так тормозится Трампом. Остается надеяться, что Вариант Б продолжает оставаться приоритетным выбором Запада.
Но давай продолжим в контексте самого важного для Украины. И в контексте газовой причины войны изложу логику завершения войны с кремлевской мафиозной росией. Логика завершения войны.
Война является функцией от размера непогашенного долга, связанного с поставками природного газа Газпромом, в который теперь кремль формально включает и военные издержки России. кремль ведет себя именно так, как описывает упомянутая функция - он не приостанавливает наступления и обстрелы ни на день.
Из этого следует, что существует три варианта завершения войны.
1. Полное взыскание
: Захват украинских активов на сумму, которую кремль сочтёт эквивалентной первоначальному долгу + всевозможные штрафы + все военные расходы с 2014 года. При таком варианте кремлю может потребоваться полная ликвидации украинской государственности, так как война оказалась неожиданно высокозатратной и кровопролитной.
2. Финансовое урегулирование
: Сделка, по которой Украина юридически признаёт потерю территорий со всеми активами в обмен на полное списание всех финансовых претензий.
3. Ликвидация кредитора
: Системный крах российского агрессора и его государственности, при котором правопреемник отказывается от претензий, и долг становится нерелевантным. ВС рф в таком случае сами покинут захваченные территории Украины.
На мой взгляд, Запад опасается только Варианта 1 для Украины, так как это приведет к усиленному метастазированию агрессий по всему миру, как указано в Варианте А для Запада.
Украина формально явно против Вариантов и 1, и даже 2. Но добиться Варианта 3 пока нет ресурсов (финансовых, человеческих, военных).
кремль формально пока стремится реализовать только Вариант 1, но сегодня уже возможно рассматривает реально в голове и Вариант 2 в качестве запасного. Ведь заказчик войны, а это Газпром, уже устал от ухудшения качества захваченных украинских активов и это в добавок к появившимся проблемам для него на газовом рынке в ЕС и в самой росии. Но это полбеды. Неудача в войне для росии вызовет поиск виновных в кремле. И даже самый последний российский алкаш будет желать смерти путину и его окружению во время системного краха. Они сделали ставку, где проигрыш для них означает смерть во время неизбежных зачисток виновных.
Додано: Чет 16 жов, 2025 22:30
Мне кажется, что с ростом ставок в этой войне, газовая причина войны и интересы Газпрома медленно уходят на второй план для кремля. На первый план сейчас продвинулись страхи путинского кремля, что выйти из войны для него означает полный хаос и растущая ненависть россиян:
- за то, что пропаганда им вбивала в уши полный треш, а альтернативное мнение убивалось на корню;
- за то, что разрушили столько городов в Украине;
- за то, что положили в землю столько россиян, пусть и не московской категории с завышенным самомнением, а самых низших из числа ранее покоренных тувинцев, татар, бурятов, чеченцев, да и народа с Белгородской, Курской областей, среди которых много украинцев;
- за то, что грубо нарушили конституцию росии,
- за то, что демократическую росию превратили в ... мафиозную семью, глава которой не подлежит переизбранию и имеет все признаки паранойи.
Отвечать то придется! А спасти от расправы их может только капитуляция Украины либо любой другой страны. Китай на эту роль явно не подходит.
Азербайджан - тот еще игрок с турецким боевым другом и товарищем, будет сопротивляться как и Украина до последнего. Молдавия - очень неудобно добираться, длинные пути снабжения. Беларусь - хороший кандидат, очень хороший и удобный. Но слишком дружественный в глазах россиян. Не подходит.
Страны Балтии тоже интересны кремлю как вариант перевода стрелок, но НАТО стал слишком близко от Москвы и обстрел кремля как комплекса сооружений будет гарантирован. Есть еще Грузия. И частично уже откусанные у нее территории. Из всех вариантов, по моему, этой самый рабочий для кремля, который уже борется за сохранения своей власти на фоне очень серьезных промахов - в экономике, в политике, в проведении военных операций и т.д.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:50
А вот и новости с газовых рынков. Имею в виду интервью Миллера и его охуительный монолог о том, что Газпром находится не в лучшем финансовом состоянии на сегодня и поэтому каждому россиянину теперь лично придется поучаствовать в компенсации убытков, которые тянутся с прошлого года.
А социальные проекты подождут. Конечно же.
Так всегда у них было - все жирные доходы Газпрома распределяются только среди держателей акций Газпрома, а вот убытки ложатся на плечи каждого россиянина. Все как они любят и хотели навязать Украине с 2001 года. Типа, долги Юлии Тимошенко перед Газпромом должны платить абсолютно все украинцы, а не только Юлия Тимошенко.
Странно, что Миллер не назвал причину убытков (санкции из-за военной агрессии против Украины). Вот было бы интересно послушать как он пытается не назвать путина параноидального гениальнейшим создателем всех сегодняшних проблем для Газпрома и для росии в целом. путин параноидальный промахнулся на финальной стадии "коллекторской операции" по конфискации украинских активов по бандитским схемам. Как говорится - Аккелла промахнулся и шакалы готовятся обуть всех россиян, желая сохранить свой привычный кусок богатого торта.
