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агрессии путинской росии проти Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти + Додати

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на тему #<1 ... 22232425 Реальна причина війни росії проти України Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.4 5 29 1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця. 3% 1 2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля. 7% 2 3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї. 3% 1 4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді. 3% 1 5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії. 0 0 6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт. 0 0 7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців. 0 0 8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали). 7% 2 9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців. 3% 1 10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження. 0 0 11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів. 10% 3 12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році. 0 0 13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу. 0 0 14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди. 34% 10 15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент. 28% 8 Всього голосів : 29 Додано: Нед 17 тра, 2026 20:20 buratinyo написав: Судя по нанесенным русней тяжелым ударам по Запорожью и другим крупным городам Украины можно констатировать без удивления - кремль вопреки своей официальной риторике пытается продолжать ломать украинский народ, но при этом уже сам начинает истекать кровью в виде нефтяных пожаров. Хотя это кровь пока еще его далеко живущих народов, ранее им покоренных.



Уже, по моему, назрел подходящий момент для нефтяного пожара в Москве. И случайно забредший туда европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике. Судя по нанесенным русней тяжелым ударам по Запорожью и другим крупным городам Украины можно констатировать без удивления - кремль вопреки своей официальной риторике пытается продолжать ломать украинский народ, но при этом уже сам начинает истекать кровью в виде нефтяных пожаров. Хотя это кровь пока еще его далеко живущих народов, ранее им покоренных.Уже, по моему,. И случайно забредший туда европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике.



Удары ВСУ по Москве все таки состоялись. Их ждали все украинцы. Пусть не 8-9 мая, а 16-го, но главное что справедливость за побитый Киев начинает медленно восстанавливаться. Пусть даже и пока таким не кардинальным еще образом. Но это самый точный фактор, свидетельствующий о переломе в войне между путинским кремлем и родной Украиной.



Все-таки хорошо, что удар по кремлевскому нацизму состоялся не 8-9 мая. Потому что правильно чтить и случайно не разбомбить тех людей, кто еще жив и помнит тот самый гитлеровский нацизм, который принес горе миллионам советских людей во второй мировой войне. И люди, живущие в росии, смогут обнаружить из их рассказов неприлично высокий процент совпадения кремлевской путинской пропаганды с немецкой нацистской. И авторитарность в российском государстве, развязавшем полномасштабную войну, однозначно приведет их к выводу о том, что путин в своей сущности является реинкарнацией Гитлера. Реинкарнацией в самом худшем виде. Потому что Гитлер не уничтожал своих братьев немцев в отличии от путина.



Но это все уже не так важно. Перейдем к главному. А именно к Схеме окончания нашей войны и восстановления Украины.



Это сценарий, который устроит абсолютно всех в мире. Он возможен естественно только при наступлении определенных предварительных событий в мире. Еще пару-тройку лет назад вероятность полной реализации Схемы я бы оценил как 10%. Поэтому не публиковал ее. Потому что предварительные события те еще штучки, которые могут кому-то показаться фантастикой. Но Трамп их реализовал. А вчера ВСУ превзошли себя и ситуация стала полностью благоприятной для этой схемы окончания войны. Поэтому вероятность реализации Схемы приближается к ~100%!!!



Итак, изложу его в кратком виде, так как все предварительные его пункты уже воплощены в жизнь либо начали воплощаться. Удары ВСУ по Москве все таки состоялись. Их ждали все украинцы. Пусть не 8-9 мая, а 16-го, но главное что справедливость за побитый Киев начинает медленно восстанавливаться. Пусть даже и пока таким не кардинальным еще образом. Но это самый точный фактор, свидетельствующий о переломе в войне между путинским кремлем и родной Украиной.Все-таки хорошо, что удар по кремлевскому нацизму состоялся не 8-9 мая. Потому что правильно чтить и случайно не разбомбить тех людей, кто еще жив и помнит тот самый гитлеровский нацизм, который принес горе миллионам советских людей во второй мировой войне. И люди, живущие в росии, смогут обнаружить из их рассказов неприлично высокий процент совпадения кремлевской путинской пропаганды с немецкой нацистской. И авторитарность в российском государстве, развязавшем полномасштабную войну, однозначно приведет их к выводу о том, что путин в своей сущности является реинкарнацией Гитлера. Реинкарнацией в самом худшем виде. Потому что Гитлер не уничтожал своих братьев немцев в отличии от путина.Но это все уже не так важно. Перейдем к главному. А именно к Схеме окончания нашей войны и восстановления Украины.Это сценарий, который устроит абсолютно всех в мире. Он возможен естественно только при наступлении определенных предварительных событий в мире. Еще пару-тройку лет назад вероятность полной реализации Схемы я бы оценил как 10%. Поэтому не публиковал ее. Потому что предварительные события те еще штучки, которые могут кому-то показаться фантастикой. Но Трамп их реализовал. А вчера ВСУ превзошли себя и ситуация стала полностью благоприятной для этой схемы окончания войны. Поэтому вероятность реализации Схемы приближается к ~100%!!!Итак, изложу его в кратком виде, так как все предварительные его пункты уже воплощены в жизнь либо начали воплощаться. buratinyo

Повідомлень: 2020 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2900 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 19:24 buratinyo написав: Сложный сценарий завершения войны.



1. Экономическое истощение России в связи с кризисом валютных нефтегазовых доходов.

Доходы кремля падают, несмотря на высокие мировые цены на нефть.

Вероятность свершения этого события: высокая (~65%) — это фундаментальная линия, которая уже работает.

2. Эскалация и ответные удары росии за свою нефтянку

росия усиливает удары по украинской энергетике и инфраструктуре. Эскалация не меняет стратегического баланса, но увеличивает нагрузку на украинское общество.

Вероятность свершения этого события: средняя (~55%) — почти неизбежный побочный процесс. Вопрос лишь в масштабах. Ведь уже заметны стали удары преимущественно по топливным заправкам в Украине. А это явно связано с системными пожарами в росии на их НПЗ и морских портах.

3. Международное давление и большая изоляция Москвы

США и союзники усиливают реальные санкции, включая вторичные меры против стран, сотрудничающих с росией. Перехват серых танкеров и блокирование нефтепроводов в ЕС включаются сюда также. Россия оказывается в положении «энергетического изгоя». Вероятность свершения этого события: средняя-высокая (~65%) — особенно если удары Украины совпадут с американской операцией против Ирана.

4. Политический кризис внутри России

Экономическое истощение и военные поражения вызывают раскол элит. Регионы (например, все нефтяные) начинают выражать недовольство. кремль теряет управляемость, война перестаёт быть приоритетом.

Вероятность: средняя (~45%) — зависит от глубины экономического удара и уровня элитных конфликтов.

5. Военный перелом на фронте

Украина при поддержке США и Европы наносит решающие удары, освобождает ключевые территории. Россия теряет способность наступать и вынуждена признать поражение.

Вероятность свершения этого события: средняя (~40%) — потому что возможно пока как следствие истощения ресурсов и кризиса управления в росии. 1. Экономическое истощение России в связи с кризисом валютных нефтегазовых доходов.Доходы кремля падают, несмотря на высокие мировые цены на нефть.Вероятность свершения этого события: высокая (~65%) — это фундаментальная линия, которая уже работает.2. Эскалация и ответные удары росии за свою нефтянкуросия усиливает удары по украинской энергетике и инфраструктуре. Эскалация не меняет стратегического баланса, но увеличивает нагрузку на украинское общество.Вероятность свершения этого события: средняя (~55%) — почти неизбежный побочный процесс. Вопрос лишь в масштабах. Ведь уже заметны стали удары преимущественно по топливным заправкам в Украине. А это явно связано с системными пожарами в росии на их НПЗ и морских портах.3. Международное давление и большая изоляция МосквыСША и союзники усиливают реальные санкции, включая вторичные меры против стран, сотрудничающих с росией. Перехват серых танкеров и блокирование нефтепроводов в ЕС включаются сюда также. Россия оказывается в положении «энергетического изгоя». Вероятность свершения этого события: средняя-высокая (~65%) — особенно если удары Украины совпадут с американской операцией против Ирана.Политический кризис внутри РоссииЭкономическое истощение и военные поражения вызывают раскол элит. Регионы (например, все нефтяные) начинают выражать недовольство. кремль теряет управляемость, война перестаёт быть приоритетом.Вероятность: средняя (~45%) — зависит от глубины экономического удара и уровня элитных конфликтов.Военный перелом на фронтеУкраина при поддержке США и Европы наносит решающие удары, освобождает ключевые территории. Россия теряет способность наступать и вынуждена признать поражение.Вероятность свершения этого события: средняя (~40%) — потому что возможно пока как следствие истощения ресурсов и кризиса управления в росии.



Вносим изменение в этот сценарий. А именно в последние два пункта. Цель - уменьшение жертв среди народов и Украины, и России. Вместо двух вышеуказанных пунктов 4 и 5 хочу внести другие пункты

4. Украина стала обладателем ядерных боеголовок.

5. Россия останавливает войну и выводит войска с территории Украины (в рамках границ 1991 года) в связи с угрозой начала обмена ядерными ударами.



Объяснения подробные нужны касательно пункта 4 в контексте как избежать при этом международной изоляции, которой пугает нас международное законодательство, регулирующее получение урана-235 (или плутония-239), необходимых для создания ядерной боеголовки.



Представьте, что уран и плутоний уже есть в Украине. Никто официально не признает и не отрицает этот факт. Как оружейный уран и плутоний реально получены останется тайной за семью печатями, наверное, навсегда. Какие же варианты получения этих материалов существуют для публичного озвучивания с целью формальной легализации их получения?



Возможные объяснения появления оружейного урана в Украине:

а) Ошибка учёта материалов

— международные базы данных не идеальны, часть партий могла быть недоучтена или неправильно классифицирована.

б) Забракованные ТВЭЛы

— поставки из России для АЭС, где часть топлива оказалась излишне обогащённой и была списана как брак.

в) Тайное хранилище СССР

— недавняя случайная находка, когда вскрыли забытые склады времён холодной войны с целью размещения там вооружений и помощи из ЕС.

г) Научный побочный продукт

— в процессе долгих исследований по ядерной энергетике и радиационной безопасности могли накапливаться небольшие партии обогащённого материала, которые не считались стратегическими, но при очередной систематизации их количество и качество оказались пригодными для военного применения.



Почему это сработает как “правдоподобное объяснение”:

Юридическая гибкость : будет заявлено, что Украина не нарушала Договор о нераспространении ядерного оружия сознательно, а лишь “обнаружила” или “получила побочный продукт” фундаментальных исследований.



Политическая защита : аргумент о жизненной необходимости (угрозы Путина применить ядерное оружие, осуществленный захват двух АЭС, что является ядерным терроризмом в чистом виде) делает объяснение убедительным и приемлемым для мировой общественности.



Прецедент Израиля : страна фактически имеет арсенал, но формально не признаётся — и при этом сохраняет особый статус в развитом мире.



Идея заключается в том, что Украина должна стать “Израилем Восточной Европы” — с особым статусом, окружённая непримиримыми врагами, но обладающая фактором сдерживания за счет обладания ядерным оружием.



Вроде выглядит логично в стратегическом плане. Главное — это создание правдоподобной легенды происхождения материалов, которая позволит объяснить их наличие без разрушения отношений с союзниками. Вносим изменение в этот сценарий. А именно в последние два пункта. Цель - уменьшение жертв среди народов и Украины, и России. Вместо двух вышеуказанных пунктовхочу внести другие пунктыОбъяснения подробные нужны касательно пункта 4 в контексте как избежать при этом международной изоляции, которой пугает нас международное законодательство, регулирующее получение урана-235 (или плутония-239), необходимых для создания ядерной боеголовки.Представьте, что уран и плутоний уже есть в Украине. Никто официально не признает и не отрицает этот факт. Как оружейный уран и плутоний реально получены останется тайной за семью печатями, наверное, навсегда. Какие же варианты получения этих материалов существуют для публичного озвучивания с целью формальной легализации их получения?а) Ошибка учёта материалов— международные базы данных не идеальны, часть партий могла быть недоучтена или неправильно классифицирована.б) Забракованные ТВЭЛы— поставки из России для АЭС, где часть топлива оказалась излишне обогащённой и была списана как брак.в) Тайное хранилище СССР— недавняя случайная находка, когда вскрыли забытые склады времён холодной войны с целью размещения там вооружений и помощи из ЕС.г) Научный побочный продукт— в процессе долгих исследований по ядерной энергетике и радиационной безопасности могли накапливаться небольшие партии обогащённого материала, которые не считались стратегическими, но при очередной систематизации их количество и качество оказались пригодными для военного применения.: будет заявлено, что Украина не нарушала Договор о нераспространении ядерного оружия сознательно, а лишь “обнаружила” или “получила побочный продукт” фундаментальных исследований.: аргумент о жизненной необходимости (угрозы Путина применить ядерное оружие, осуществленный захват двух АЭС, что является ядерным терроризмом в чистом виде) делает объяснение убедительным и приемлемым для мировой общественности.: страна фактически имеет арсенал, но формально не признаётся — и при этом сохраняет особый статус в развитом мире.Идея заключается в том, что Украина должна стать “Израилем Восточной Европы” — с особым статусом, окружённая непримиримыми врагами, но обладающая фактором сдерживания за счет обладания ядерным оружием.Вроде выглядит логично в стратегическом плане. Главное — это создание правдоподобной легенды происхождения материалов, которая позволит объяснить их наличие без разрушения отношений с союзниками. buratinyo

Повідомлень: 2020 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2900 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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