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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Нед 17 тра, 2026 20:20
buratinyo написав:
Судя по нанесенным русней тяжелым ударам по Запорожью и другим крупным городам Украины можно констатировать без удивления - кремль вопреки своей официальной риторике пытается продолжать ломать украинский народ, но при этом уже сам начинает истекать кровью в виде нефтяных пожаров. Хотя это кровь пока еще его далеко живущих народов, ранее им покоренных.
Уже, по моему, назрел подходящий момент для нефтяного пожара в Москве
. И случайно забредший туда европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике.
Удары ВСУ по Москве все таки состоялись. Их ждали все украинцы. Пусть не 8-9 мая, а 16-го, но главное что справедливость за побитый Киев начинает медленно восстанавливаться. Пусть даже и пока таким не кардинальным еще образом. Но это самый точный фактор, свидетельствующий о переломе в войне между путинским кремлем и родной Украиной.
Все-таки хорошо, что удар по кремлевскому нацизму состоялся не 8-9 мая. Потому что правильно чтить и случайно не разбомбить тех людей, кто еще жив и помнит тот самый гитлеровский нацизм, который принес горе миллионам советских людей во второй мировой войне. И люди, живущие в росии, смогут обнаружить из их рассказов неприлично высокий процент совпадения кремлевской путинской пропаганды с немецкой нацистской. И авторитарность в российском государстве, развязавшем полномасштабную войну, однозначно приведет их к выводу о том, что путин в своей сущности является реинкарнацией Гитлера. Реинкарнацией в самом худшем виде. Потому что Гитлер не уничтожал своих братьев немцев в отличии от путина.
Но это все уже не так важно. Перейдем к главному. А именно к Схеме окончания нашей войны и восстановления Украины.
Это сценарий, который устроит абсолютно всех в мире. Он возможен естественно только при наступлении определенных предварительных событий в мире. Еще пару-тройку лет назад вероятность полной реализации Схемы я бы оценил как 10%. Поэтому не публиковал ее. Потому что предварительные события те еще штучки, которые могут кому-то показаться фантастикой. Но Трамп их реализовал. А вчера ВСУ превзошли себя и ситуация стала полностью благоприятной для этой схемы окончания войны. Поэтому вероятность реализации Схемы приближается к ~100%!!!
Итак, изложу его в кратком виде, так как все предварительные его пункты уже воплощены в жизнь либо начали воплощаться.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:24
buratinyo написав:Сложный сценарий завершения войны.
1. Экономическое истощение России в связи с кризисом валютных нефтегазовых доходов.
Доходы кремля падают, несмотря на высокие мировые цены на нефть.
Вероятность свершения этого события: высокая (~65%) — это фундаментальная линия, которая уже работает.
2. Эскалация и ответные удары росии за свою нефтянку
росия усиливает удары по украинской энергетике и инфраструктуре. Эскалация не меняет стратегического баланса, но увеличивает нагрузку на украинское общество.
Вероятность свершения этого события: средняя (~55%) — почти неизбежный побочный процесс. Вопрос лишь в масштабах. Ведь уже заметны стали удары преимущественно по топливным заправкам в Украине. А это явно связано с системными пожарами в росии на их НПЗ и морских портах.
3. Международное давление и большая изоляция Москвы
США и союзники усиливают реальные санкции, включая вторичные меры против стран, сотрудничающих с росией. Перехват серых танкеров и блокирование нефтепроводов в ЕС включаются сюда также. Россия оказывается в положении «энергетического изгоя». Вероятность свершения этого события: средняя-высокая (~65%) — особенно если удары Украины совпадут с американской операцией против Ирана.4.
Политический кризис внутри России
Экономическое истощение и военные поражения вызывают раскол элит. Регионы (например, все нефтяные) начинают выражать недовольство. кремль теряет управляемость, война перестаёт быть приоритетом.
Вероятность: средняя (~45%) — зависит от глубины экономического удара и уровня элитных конфликтов.5.
Военный перелом на фронте
Украина при поддержке США и Европы наносит решающие удары, освобождает ключевые территории. Россия теряет способность наступать и вынуждена признать поражение.
Вероятность свершения этого события: средняя (~40%) — потому что возможно пока как следствие истощения ресурсов и кризиса управления в росии.
Вносим изменение в этот сценарий. А именно в последние два пункта. Цель - уменьшение жертв среди народов и Украины, и России. Вместо двух вышеуказанных пунктов 4
и 5
хочу внести другие пункты 4. Украина стала обладателем ядерных боеголовок.
5. Россия останавливает войну и выводит войска с территории Украины (в рамках границ 1991 года) в связи с угрозой начала обмена ядерными ударами.
Объяснения подробные нужны касательно пункта 4 в контексте как избежать при этом международной изоляции, которой пугает нас международное законодательство, регулирующее получение урана-235 (или плутония-239), необходимых для создания ядерной боеголовки.
Представьте, что уран и плутоний уже есть в Украине. Никто официально не признает и не отрицает этот факт. Как оружейный уран и плутоний реально получены останется тайной за семью печатями, наверное, навсегда. Какие же варианты получения этих материалов существуют для публичного озвучивания с целью формальной легализации их получения?Возможные объяснения появления оружейного урана в Украине:
а) Ошибка учёта материалов
— международные базы данных не идеальны, часть партий могла быть недоучтена или неправильно классифицирована.
б) Забракованные ТВЭЛы
— поставки из России для АЭС, где часть топлива оказалась излишне обогащённой и была списана как брак.
в) Тайное хранилище СССР
— недавняя случайная находка, когда вскрыли забытые склады времён холодной войны с целью размещения там вооружений и помощи из ЕС.
г) Научный побочный продукт
— в процессе долгих исследований по ядерной энергетике и радиационной безопасности могли накапливаться небольшие партии обогащённого материала, которые не считались стратегическими, но при очередной систематизации их количество и качество оказались пригодными для военного применения.Почему это сработает как “правдоподобное объяснение”
: Юридическая гибкость
: будет заявлено, что Украина не нарушала Договор о нераспространении ядерного оружия сознательно, а лишь “обнаружила” или “получила побочный продукт” фундаментальных исследований.Политическая защита
: аргумент о жизненной необходимости (угрозы Путина применить ядерное оружие, осуществленный захват двух АЭС, что является ядерным терроризмом в чистом виде) делает объяснение убедительным и приемлемым для мировой общественности.Прецедент Израиля
: страна фактически имеет арсенал, но формально не признаётся — и при этом сохраняет особый статус в развитом мире.
Идея заключается в том, что Украина должна стать “Израилем Восточной Европы” — с особым статусом, окружённая непримиримыми врагами, но обладающая фактором сдерживания за счет обладания ядерным оружием.
Вроде выглядит логично в стратегическом плане. Главное — это создание правдоподобной легенды происхождения материалов, которая позволит объяснить их наличие без разрушения отношений с союзниками.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 16:44
Ну, а пока кремль продолжает наступать, вместо того чтобы жить здраво, хорошо и богато. Его очень злит, что в обмен на каждый разбитый и сожженный НПЗ он довольствоваться может лишь сожженной украинской бензозаправкой и смертями мирных граждан Украины. Имитация продолжения действий по пункту 2, точно также как и Украина продолжает удары по кремлевским (газпромовским) НПЗ согласно пункта 1.
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