Протягом п’яти років в Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць.
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В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць: у Мінекономіки розповіли деталі
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:24
В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих...
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В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць: у Мінекономіки розповіли деталі
Додано: Суб 10 гру, 2022 20:24
Шкурный вопрос:
А центры сертификации,
нормативно правовая база,
Требования к .... (Украинские или Европейские, или Американские)
Согласно каких стандартов, и стоит ли вообще, в случае сохранения существовавшего рассматривать высоко технологическое производство в Украине?
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