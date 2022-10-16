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Експерти назвали паспорт
ОАЕ найсильнішим у світі

Експерти назвали паспорт ОАЕ найсильнішим у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:04

Експерти назвали паспорт ОАЕ найсильнішим у світі

Пропонуємо до обговорення:
Паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів став найсильнішим паспортом світу в 2022 році, випливає з Passport Index, складеного канадською консалтинговою компанією Arton Capital. У десятці лідерів, згідно з рейтингом, ОАЕ — єдина не європейська країна.

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Експерти назвали паспорт ОАЕ найсильнішим у світі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:04

Самый сильный паспорт - США, который позволяет открывать счета в иностранных банках, компании и тд. Эксперты такие эксперты
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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