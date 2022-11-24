|
|
В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 гру, 2022 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші українські банки запровадили так званий "банкоматний національний роумінг", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.
Дивися повний текст В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98569
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор