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В Україні запрацював банкоматний
роумінг: що це означає...

В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 10:43

В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші українські банки запровадили так званий "банкоматний національний роумінг", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

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В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися
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