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Деякі міста, можливо, не
відбудують після закінчення...

Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:24

Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення...

Пропонуємо до обговорення:
Імовірно, що після закінчення війни Україна не зможе відбудувати деякі населені пункти, оскільки російські війська зруйнували їх вщент. Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіда в інтерв’ю.

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Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення війни — «Слуга народу»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:24

Да что вы такое говорите? Не может быть!
Відбудуємо!..(С)... Чи вже ні...?
antey1969
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