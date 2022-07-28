|
|
|
Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 гру, 2022 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Імовірно, що після закінчення війни Україна не зможе відбудувати деякі населені пункти, оскільки російські війська зруйнували їх вщент. Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіда в інтерв’ю.
Дивися повний текст Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення війни — «Слуга народу»
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98569
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:01
История очередной тысячелетний виток?
А как же сохранившееся население?
Культура? "особливості економічні та демографічні", что сформировали Украину?
..................................................
Орки выиграли?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10394
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|