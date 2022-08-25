Це в інтерв'ю Економічній правді підтвердив голова цього об’єднання депутат Мар’ян Заблоцький.
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У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10»
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Додано: Вів 13 гру, 2022 01:48
У Раді працюють над оновленим варіантом податкової...
Пропонуємо до обговорення:
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У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10»
Додано: Вів 13 гру, 2022 01:48
Идиоты. Мы не какие-то острова чтоб такие налоги ставить. Где прогрессивный европейский налог?
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