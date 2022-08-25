Це в інтерв'ю Економічній правді підтвердив голова цього об’єднання депутат Мар’ян Заблоцький.
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У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10»
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Додано: Вів 13 гру, 2022 01:48
У Раді працюють над оновленим варіантом податкової...
Пропонуємо до обговорення:
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У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10»
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:38
Ох уж эти доморощенные экономизды которые заплатили бешенные деньги за образование в Венском университете экономике и бизнеса, а элементарную разницу между Налогом на доходы и Социальным страхованием, и почему это необъединяемое, не знают. Налоги собираются для того, чтобы потом решить куда их потратить, а ЕСВ это целевой сбор, его нельзя собрать, а потом решить куда его потрать, это сбор исключительно на социальные выплаты и ни на что другое. Видимо поэтому начиная еще с азірова у некоторых сволочей, уже извините за мягкость формулировки, руки чешутся затащить ЕСВ в общий котел, а там уж он пойдет на очередное "велике крадивництво".
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