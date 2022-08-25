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У Раді працюють над оновленим
варіантом податкової...

У Раді працюють над оновленим варіантом податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:48

У Раді працюють над оновленим варіантом податкової...

Пропонуємо до обговорення:
Це в інтерв'ю Економічній правді підтвердив голова цього об’єднання депутат Мар’ян Заблоцький.

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У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:38

Ох уж эти доморощенные экономизды которые заплатили бешенные деньги за образование в Венском университете экономике и бизнеса, а элементарную разницу между Налогом на доходы и Социальным страхованием, и почему это необъединяемое, не знают. Налоги собираются для того, чтобы потом решить куда их потратить, а ЕСВ это целевой сбор, его нельзя собрать, а потом решить куда его потрать, это сбор исключительно на социальные выплаты и ни на что другое. Видимо поэтому начиная еще с азірова у некоторых сволочей, уже извините за мягкость формулировки, руки чешутся затащить ЕСВ в общий котел, а там уж он пойдет на очередное "велике крадивництво".
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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