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Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 гру, 2022 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Як було зазначено у ході зустрічі, новий порядок бронювання проходить фінальні етапи погодження і протягом найближчих тижнів планується його затвердження Урядом. Серед основних новел:
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Додано: Вів 13 гру, 2022 10:43
У нас все ровны. Но есть ровнее.
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Ірина_, Модератор
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