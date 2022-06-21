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Кому дозволять бронювати
працівників за новою процедурою

Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:42

Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою

Пропонуємо до обговорення:
Як було зазначено у ході зустрічі, новий порядок бронювання проходить фінальні етапи погодження і протягом найближчих тижнів планується його затвердження Урядом. Серед основних новел:

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Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою
R2
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