Більшість українських автомобілістів живуть з легким відчуттям щастя на підставі того, що їм не треба регулярно проходити державний технічний огляд.
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Які авто мають проходити техогляд
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Додано: Вів 13 гру, 2022 12:56
Які авто мають проходити техогляд
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Які авто мають проходити техогляд
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:08
Re: Які авто мають проходити техогляд
для форума таксистов)
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:10
Оставьте в покое людей мо своим сраным техосмотром. Недавно полшли цифры, что авприйномть натнпших пктчх из,,,заьтехническогл состояния доди полцента.ьУстраиапйте техосмотры тем,ткоторыеьхотят на своем автомобиле аыехать в ЕМ. Остальных омтавьте в покое. Засранцы.
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