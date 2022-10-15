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Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після...
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:59
Пропонуємо до обговорення:
13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий).
Дивися повний текст Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни – Галущенко
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:59
а на якій АЕС було пошкодження? які? чому мовчить світова спільнота, смі, відповідні організації, оон? це ж такий зашквар,обстріл АЕС. чи це наші звиздять?
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Remington
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:27
МАГАТЭ добилось вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом международной конференции, посвященной помощи Украине в Париже.
«Генеральный директор МАГАТЭ Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими» — рассказал Макрон.
Президент добавил, что целью переговорной группы по ЗАЭС является демилитаризация зоны вокруг станции, на данный же момент обсуждаются практические аспекты.
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