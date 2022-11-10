Вартість Bitcoin зросте до кінця року, оскільки з поточного горизонтального коридору ціни BTC може бути вихід тільки вгору.
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Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:22
Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще...
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Дивися повний текст
Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року
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