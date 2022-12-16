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Академія Мінфін

Академія Мінфін
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:43

Академія Мінфін

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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