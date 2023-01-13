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Академія Мінфін

Академія Мінфін
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:43

Академія Мінфін

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:33

Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись, «Чи вмієте ви інвестувати?»
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.

Академія Мінфін — це освітня платформа, яка допомагає розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень фінансової грамотності. Тож, якщо ви мрієте заробляти на інвестиціях, хочете розбиратись в тому, що таке криптовалюта, IPO, опціони, ОВДП, або ж плануєте прокачати свої скіли в цьому напрямку — проходьте тест та вигравайте!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1899 раз.
 
Профіль
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Відповісти
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