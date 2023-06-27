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Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43
Академія Мінфін
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:33
Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись,
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51
Шановні форумчани, вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯
Послухати можна тут:
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:47
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
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