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Академія Мінфін

Академія Мінфін
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43

Академія Мінфін

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:33

Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись, «Чи вмієте ви інвестувати?»
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.

Академія Мінфін — це освітня платформа, яка допомагає розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень фінансової грамотності. Тож, якщо ви мрієте заробляти на інвестиціях, хочете розбиратись в тому, що таке криптовалюта, IPO, опціони, ОВДП, або ж плануєте прокачати свої скіли в цьому напрямку — проходьте тест та вигравайте!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51

Шановні форумчани, вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯

Послухати можна тут:
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Ірина_
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Повідомлень: 3676
З нами з: 14.09.13
Подякував: 930 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:24

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 14.09.13
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:51

22 липня в Академії Мінфін День народження! 🥳

До цього особливого дня колеги запрошують вас отримати свій приз у "Колесі подарунків"! 🎁🎡

Академія Мінфін пропонує широкий спектр курсів, що допоможуть вам опанувати навички управління особистими фінансами, зрозуміти складність інвестиційних інструментів та забезпечити ваш фінансовий успіх. Незалежно від вашого рівня знань і досвіду, у нас ви завжди знайдете курс, який відповідає вашим потребам та допоможе вам зрости. 💼💰

Ви можете отримати знижки на курси Академії Мінфін, які допоможуть покращити ваші інвестиційні навички.
Також, серед подарунків є можливість отримати доступ до деяких з найпопулярніших курсів: “Інвестування в ОВДП”, “Фінансовий трамплін” чи “Антикризові інвестиції”.

Перейдіть за посиланням та почніть крутити колесо, щоб дізнатися, який подарунок чекає саме на вас!

Не пропустіть цю можливість отримати цінні призи та розвинути свої фінансові навички. Пропозиція діє тільки до 31 липня!

Виникли труднощі? Напишіть у відділ турботи Академії Мінфін: https://t.me/academy_minfin_bot

Почніть інвестувати в знання вже сьогодні!
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 14.09.13
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
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