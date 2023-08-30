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Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43
Академія Мінфін
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:33
Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись,
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51
Шановні форумчани, вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯
Послухати можна тут:
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:24
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:51
22 липня в Академії Мінфін День народження! 🥳
До цього особливого дня колеги запрошують вас отримати свій приз у "Колесі подарунків"! 🎁🎡
Академія Мінфін пропонує широкий спектр курсів, що допоможуть вам опанувати навички управління особистими фінансами, зрозуміти складність інвестиційних інструментів та забезпечити ваш фінансовий успіх. Незалежно від вашого рівня знань і досвіду, у нас ви завжди знайдете курс, який відповідає вашим потребам та допоможе вам зрости. 💼💰
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:01
Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від
В новому випуску мова іде про IPO та які можливості воно відкриває.
Послухати можна тут:
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