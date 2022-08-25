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Ощадбанк уперше залучив
підтримку уряду Німеччини для...

Ощадбанк уперше залучив підтримку уряду Німеччини для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:20

Ощадбанк уперше залучив підтримку уряду Німеччини для...

Пропонуємо до обговорення:
пресслужба

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Ощадбанк уперше залучив підтримку уряду Німеччини для українських підприємців
R2
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