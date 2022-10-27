Інфляція у Британії в листопаді знизилася до 10,7% після того, як у жовтні сягнула рекорду за 41 рік в 11,1%.
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Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:25
Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік
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Дивися повний текст
Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік
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