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Інфляція у Британії сповільнилася
після рекорду за 41 рік

Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:25

Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція у Британії в листопаді знизилася до 10,7% після того, як у жовтні сягнула рекорду за 41 рік в 11,1%.

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Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік
R2
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