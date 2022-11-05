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Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Чехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватЧехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватимуть українці. Вакансії для наших громадян буде відкрито на військових заводах цієї країни. На них здійснюватимуть модернізацію і ремонт зброї, яку використовують ЗСУ, а також вироблятимуть нове озброєння.имуть українці
Дивися повний текст Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців, але є один нюанс
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R2
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:39
так а де нюанс?
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dpf2020
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:14
Як так понимаю ГЛАВНЫЙ НЮАНС - надо работать. А как же ПОСОБИЯ - ДОБРИЙ ВЕЧІР, МИ З УКРАЇНИ и сразу все "на шару". ТАК НЕ ПОЙДЕТ - украинцы работать на чехов не будут, только руководить и бороться за границей сидя в ресторане иначе ЧЕХАМ НЕ ПОЗДОРОВИТЬСЯ)))), заставим работать В ТРИ СМЕНЫ))))
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m12345oleg
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Додано: Нед 18 гру, 2022 00:47
Откроет, будут...
Это все чухня на постном масле.
Пока за 10 месяцев ни одного такого "откроют" и "будут" реализовано не было.
Зато авансов наши новостные каналы наваяли столько, что на мешок перемог хватит.
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antey1969
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