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Чехія відкриває на військових
заводах тисячі нових...

Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:38

Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових...

Пропонуємо до обговорення:
Чехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватЧехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватимуть українці. Вакансії для наших громадян буде відкрито на військових заводах цієї країни. На них здійснюватимуть модернізацію і ремонт зброї, яку використовують ЗСУ, а також вироблятимуть нове озброєння.имуть українці

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Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців, але є один нюанс
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:39

так а де нюанс?
dpf2020
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:14

Як так понимаю ГЛАВНЫЙ НЮАНС - надо работать. А как же ПОСОБИЯ - ДОБРИЙ ВЕЧІР, МИ З УКРАЇНИ и сразу все "на шару". ТАК НЕ ПОЙДЕТ - украинцы работать на чехов не будут, только руководить и бороться за границей сидя в ресторане иначе ЧЕХАМ НЕ ПОЗДОРОВИТЬСЯ)))), заставим работать В ТРИ СМЕНЫ))))
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 00:47

Re: Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових...

Откроет, будут...
Это все чухня на постном масле.
Пока за 10 месяцев ни одного такого "откроют" и "будут" реализовано не было.
Зато авансов наши новостные каналы наваяли столько, что на мешок перемог хватит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 02:25

Никонов проплатил? Будет дорожать? Заказуха от застройщиков.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:49

Петька, ты помнишь, что такое нюанс?
finuser336
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:59

Вакансії напевно для жінок і дітей, бо чоловікам виїзд заблокований.
Schmit
 
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