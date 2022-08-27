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Очікувати знижок не варто:
експерти пояснили, чим...

Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:57

Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначає голова комітету Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас, сьогодні все менше продавців розпродують житло на хвилі паніки.

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Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим зумовлене подорожчання житла
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:57

Так никто скидок и не ждёт. Ждать надо адекватного снижения цены. Отсутствие существенного снижения цены во время войны по сравнению с мирным временем - признак сильно монополизированого рынка.
a_drovalev
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:02

Это еще что за бред, цены в долл. как на продажу так и на аренду например в Киеве полетели некисло так вниз, и ожидается еще большее падение по крайней мере на продажу квартир, предложение в разы превышает спрос, скоро для хорошей однушки цена в пределах 30к станет нормальной ценой, а то и меньше, нет спроса, и не предвидится
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 03:11

А ещё выключать электроприборы из розетки физически, а не пультом или кнопкой на корпусе без разрыва контакта (что на самом деле не выключает прибор, а вводит в спящий режим).
pavlovasyl001
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