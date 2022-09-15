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Опалення оселі за допомогою
генератора: у скільки...

Опалення оселі за допомогою генератора: у скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:15

Опалення оселі за допомогою генератора: у скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Генератори стали неодмінними атрибутами цієї зими. Особливим попитом вони користуються в українців, які залишилися без опалення та світла після масованих російських обстрілів об'єктів інфраструктури.

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Опалення оселі за допомогою генератора: у скільки обійдеться доба
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:19

Re: Опалення оселі за допомогою генератора: у скільки...

Дешевше буде?
Investor_K
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