RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україну імпортували понад
200 тисяч «пільгових»...

В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:31

В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових»...

Пропонуємо до обговорення:
Українці та бізнес ввезли в Україну понад 200 тисяч генераторів за нульовим податком на додану вартість та ставкою мита, що запрацювало у листопаді.

Дивися повний текст
В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових» генераторів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98584
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження...
R2 » Чет 24 лис, 2022 05:56
1 371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лис, 2022 05:56
bochrcucyn
УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою:...
R2 » Вів 08 лис, 2022 11:13
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 11:13
luckymix
Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три...
R2 » Чет 03 лис, 2022 07:29
6 558
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 11:30
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (753)
20.12.2022 00:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.