Українці та бізнес ввезли в Україну понад 200 тисяч генераторів за нульовим податком на додану вартість та ставкою мита, що запрацювало у листопаді.
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В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових» генераторів
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Додано: Вів 20 гру, 2022 00:31
В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових»...
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Дивися повний текст
В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових» генераторів
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