RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як відправити посилку з
Польщі в Україну економно:...

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:51

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...

Пропонуємо до обговорення:
З нагоди зимових свят "Укрпошта" оголосила про знижку в 75% на доставку відправлень з Польщі в Україну.

Дивися повний текст
Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98584
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Польщі планують запустити monobank
R2 » П'ят 18 лис, 2022 10:44
1 347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 10:44
germ
Нова пошта зробила послугу за 1 гривню: як відправити
R2 » Пон 22 сер, 2022 18:20
1 282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 18:20
Dikoy
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих... 1, 2
R2 » Суб 06 сер, 2022 01:11
10 1808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 12:40
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (753)
20.12.2022 00:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.