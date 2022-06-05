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Digichanger зі швидким...

Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 02:46

Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким...

Пропонуємо до обговорення:
Сервісів для виведення криптовалюти дуже багато, але це не означає, що потрібно користуватися першим, який ви знайшли у пошуковій видачі.

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Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 02:46

Такое себе. На bestchange.ru на большинство пар покажут обменник более выгодного курса. Хотя, на удивление, USDT -> Monobank UAH слегка выгоднее получилось именно на этом. "Направление работает в ручном режиме, ночные заявки выполняются с 8 утра" - это "Высокая скорость перевода крипты на карту" такая.
Ну и P2P на банане, как правильно, заметно выгоднее всех этих специализированных обменников, хотя иногда бывает, что и наоборот.

P.S. И зачем о нём два раза с интервалом в 9 часов писать? Такой восторг?
moveton
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